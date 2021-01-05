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Ocak ayında erik ağacı çiçek açtı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyünde bir bahçede bulunan erik ağacının çiçek açması dikkatlerden kaçmadı.

Çevre 05.01.2021, 10:18 05.01.2021, 12:31
Ocak ayında erik ağacı çiçek açtı
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Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyünde bir bahçede bulunan erik ağacının çiçek açması dikkatlerden kaçmadı.

Nevşehir’de hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte Ocak ayında çiçek açan erik ağacı görenleri şaşırttı. Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyünde Recep Güleç isimli vatandaşın bahçesinde bulunan erik ağacının mevsimini şaşırıp çiçek açması şaşırttı. Köydeki evinin bahçesinde Ocak ayında erik ağacının çiçek açtığını gören Recep Güleç bu duruma çok şaşırdığını söyledi. Güleç, Havaların soğuk gitmesi gerekirken sıcak gidiyor onun içinde erik ağacımız çiçek açtı. Erik ağacımız Nisan ve Mayıs ayında çiçek açması gerekiyordu. Ama gördük ki Ocak ayında ağacımız çiçek açtı” dedi.

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