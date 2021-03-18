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Nevşehir’de kar ve sis etkili oluyor

Nevşehir’de il merkezinde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Çevre 18.03.2021, 13:28 18.03.2021, 13:36
Nevşehir’de kar ve sis etkili oluyor
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Nevşehir’de il merkezinde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Nevşehir’de bugün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kentte kar yağışı ile birlikte yüksek kesimlerde sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 20 metreye kadar düşerken Nevşehir Belediyesi kent merkezinde tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir’de yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi tahmin ediliyor.

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