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Nevşehir’de Hayvancılık Yatırımları Gerçekleşiyor
Çevre 10.03.2020, 12:47
Nevşehir’de 2017 yılında uygulamaya konulan, Konya Ovası Projesi (KOP) Hayvancılık Yatırımları Kapsamında, yeni ahır yapımı projelerine Hacıbektaş İlçemizde 4 proje, Derinkuyu İlçemizde 3 proje, Gülşehir İlçemizde 1 proje, Avanos İlçemizde 1 proje olmak üzere 9 adet proje tamamlanmıştır. 9 adet projeye toplam 1.496.583,00 TL hibe ödemesi yapılmıştır.
İlimizde halen 4 adet yeni ahır inşaatı projeleri devam etmektedir.