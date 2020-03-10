Nevşehir’de Hayvancılık Yatırımları Gerçekleşiyor

Nevşehir’de 2017 yılında uygulamaya konulan, Konya Ovası Projesi (KOP) Hayvancılık Yatırımları Kapsamında, yeni ahır yapımı projelerine Hacıbektaş İlçemizde 4 proje, Derinkuyu İlçemizde 3 proje, Gülşehir İlçemizde 1 proje, Avanos İlçemizde 1 proje olmak üzere 9 adet proje tamamlanmıştır. 9 adet projeye toplam 1.496.583,00 TL hibe ödemesi yapılmıştır.

Ayrıca aynı proje kapsamında küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik, merkez Kavak Kasabasında 3 baş, Göre Kasabasında 2 baş, Kozaklı İlçemiz Gerce ve Karahasanlı Köylerinde 8 baş damızlık koç %50 hibe desteği kapsamında 9.750,00 TL hibe ödemesi gerçekleşmiştir.

İlimizde halen 4 adet yeni ahır inşaatı projeleri devam etmektedir.