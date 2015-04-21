Belediyeler Daha Temiz Bir Bursa İçin Toplandı

Bütünşehir uygulamasıyla birlikte ‘Entegre Katı Atık Yönetim Planı’ hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin görüşlerini toplamak için çalıştay düzenledi.Bursa’yı geleceğe taşıyacak alt ve üst yapı projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bütünşehir olmasının ardından başta çevre olmak üzere önemli konuları 17 ilçeyi değerlendirerek ele alıyor. ‘Entegre Katı Atık Yönetim Planı’ çalışmalarını başlatan Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçe belediyelerinin görüş ve fikirlerini almak amacıyla çalıştay düzenledi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) düzenlenen çalıştaya, belediyelerin çevreyle ilgili faaliyet gösteren kurumlarının temsilcileri ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcileri katıldı.Toplantıya katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayram Vardar, Büyükşehir Belediye Kanunu’yla birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin bütün şehir olduğunu hatırlattı. 17 ilçenin tüm çevre meselelerini ve diğer konuları metropol ölçeğinde ele aldıklarını söyleyen Vardar. Bursa’nın entegre katı atık yönetim planın hazırlanmasının da önemli görevlerinden biri olduğunu belirtti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ihale sonucu İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ (İSTAÇ) ile çalışmalara başladıklarını ifade eden Vardar, “Haziran ayı gibi çalışmanın bitmesi öngörülüyor. Geldiğimiz noktada arazi çalışmaları veri toplama çalışmaları bitti. Önümüzdeki günlerde planlamaya geçmiş olacağız. Verileri değerlendirip Bursa’nın 20 senelik katı atık sıkıntısını çözmek için çalışmayı sonlandıracağız. Çalışmanın Bursa’ya hayırlı olmasını diliyorum” dedi.Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Nalan Fidan ise, Entegre Katı Atık Yönetim Planını gerekliliği, amacı, hedefleri ve yapılan çalışmalar konusunda sunum yaptı. Yetki alanlarının genişlemesinden sonra katı atık yönetiminin planlı bir şekilde gitmesini arzuladıklarını ve çalışma başlattıklarını dile getiren Fidan, “Çalışmaları 6 aydır İSTAÇ şirketiyle yürütüyoruz. Veri analizlerinin elde edilmesiyle ilgili çalışmaları tamamladık. Plan yapma aşamasındayız. Bu aşamada diğer belediyelerin görüşlerini, fikirlerini ve önerilerini alarak süreci sonuçlandırmak istiyoruz. Çalıştayda tüm atık çeşitlerini masaya yatıracağız” diye konuştu.Bir senelik süreçte aktarma istasyonlarıyla ilgili yoğun çalışma yürüttüklerini aktaran Fidan, üç istasyon için kararların alındığını ve imar planlarının onaylandığını açıkladı. Vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonunu önemsediklerini söyleyen Fidan, Bursa’da 29 tane vahşi depolama alanı bulunduğunu, tamamını yok etmek istediklerini belirtti.İSTAÇ Çevre Yönetim Şefi Aynur Kemirtlek ise Bursa Entegre Katı Atık Yönetim Planı hakkında çıktıları, verileri ve yapılan çalışmaları paylaştı. Konuşmaların ardından çalıştay yuvarlak masa toplantılarıyla devam etti.