Ofis malzemesinden, metal dolaplara, elbise dolaplarına ve çalışma tezgahlarına kadar geniş bir yelpazeye sahip metal ofis mobilyaları günümüzde bir çok fabrikayı ve evleri süslemektedir. Peki günlük yaşantımız kolaylaştıran bu ürünler nasıl üretiliyor?

Bu sorunun cevabı makalemizde yerini alacaktır. Hem rahatlığı sağlıyorlar hem de verimliliği artırıyorlar. Geleceği yönelik hayallerde ve yoğun tempolu iş çalışmalarında da bizlere eşlik ederek , evlerimizi, ofislerimizi süslüyorlar. Onlar bu çağın en özel ve düzen sağlayan parçalarından. Çalışma tezgahı , fabrikaların çalışma düzeni ve çalışma motivasyonu için bir iş yerindeki en önemli unsurlardan biridir. En uygun fiyat ve avantajlı çalışma tezgahı modelleri için yandaki bağlantıya gidiniz.

Bir çelik dolabın oluşum hikayesi metal dkp sacların fabrikaya girişi ile başlamaktadır. DKP sac denilen çelik –metal sac levhasıdır. Ereğli tesislerinde üretilen metal dkp sac levhaları , dağıtıma çıkar ve imalatçı firmalara ulaşmaktadır. Sac üzerinde yapılan ilk işlem düzgün ve ölçülü bir şekilde kesim işlemi olmaktadır. Metal levhaların kesilmesi sonrası presleme işlemleri yerini almaktadır. Uygun fiyatları personel soyunma dolapları satışını popüler yapmaktadır. İstanbul ve tüm Türkiye’de işçi soyunma dolapları fabrikaların vazgeçilmez ürünüdür. Çünkü ahşap malzemeye kıyasla daha uzun ömürlüdür ve iş güvenliği kanunu gereği metal kullanılması şarttır. Günümüzde soyunma dolapları ekonomik ve standart tip olarak ayrılmaktadır. İndirimli ve avantajlı soyunma dolabı modelleri için yandaki linke tıklayınız. İnce sac kalınlığına sahip, ucuz malzemelerle üretilen ve fazla uzun ömürlü olmayan soyunma dolapları , kullanışlı olmamakla birlikte, firma için oldukça uzun dönemde maliyetlidir.

Ofisleri süsleyen ve düzen getiren evrakları ve klasörleri dizmemize yarayan dosya dolabı gerek fiyatları gerek çelik olması nedeniyle klasörlerin en çok konulduğu kilitli çelik dolap modellerinden biridir. 198’lik çelik dosya dolabı modeli örnek vermek gerekilirse aynı üretim süreçlerinden geçmektedir. Tüm metal dolapların üretim süreci birbirine çok benzemektedir. Dosya dolapları elektro statik toz boya ile boyanmaktadır. Genellikle açık gri renge sahiptir. Üzerinde çift kapak mevcuttur ve kilitli dolaptır. Raflı çelik dolap olması ve rafların yüksekliğinin kişinin ihtiyacına göre ayarlanması çok önemli bir avantajdır. Fabrikanız için en kaliteli ve cazip indirimli çelik dolaplara Enginmetal.com.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz, hemen tıkla. Yangına dayanıklı metal dolap olması da evrakların , klasörlerin güvenle saklanmasına olanak sağlar.

Endüstriyel ofis dolapları içerisinde malzeme dolabı en tercih edilen ürünlerin başında geliyor. Bunun nedeni elbette yüksek kaliteli dayanıklı metal saçtan yapılmış olmasıdır. Çekmeceli, panolu, raflı malzeme dolapları imalathanelerin ve iş yerlerinin en değerli ürünleridir. Çünkü içerisinde değerli kalıplar, eşyalar konulmaktadır. Güvenli ve kilitli bir şekilde kalması işletme için önemlidir. Atölyelerde iş malzemelerin taşınması için takım arabası modelleri yoğun olarak kullanılır. Tekerlekli takım arabası modelleri çekmeceli, panolu, mengeneli takım arabası gibi çeşitleri içinde barındırır.

Personel sayısının fazla olduğu işletmelerde cep telefonlarının kullanılması yasak olduğu için, personellerin cep telefonlarının saklandığı metal dolaplara bulunmaktadır ve bunlara cep telefonu dolabı denilmektedir. Küçük gözlere sahip, cep telefonu, cüzdan, anahtar, değerli eşyaların saklandığı kilitli çelik dolaplar oldukça pratik olup, küçük bir alan da bir çok personelin kişisel değerli eşyasını saklayabilmektedir.

Çelik dolap üretimin aşamalarını ve imalat süreçlerini en yakın olarak İstanbul Tuzla’da metal dolap imalatına devam eden Engin Metal Çelik Eşya firması ile iletişime geçerek, fabrika adresinde görebilirsiniz. Bir çok çelik dolap satışı ve üretimi yapan firma olmasına rağmen, kaliteli ve uzun yıllardır sektörde bulunan firma sayısı oldukça azdır. Standart çelik dolapların yanı sıra özel üretim ve firma ihtiyaçlarına da karşılık veren Engin Metal , 50 yıllık deneyimiyle en uygun fiyatları ve kaliteli işçi elbise dolabı ve malzeme dolabı gibi çelik dolap modellerinin üretimini gerçekleştirmektedir. Firma ile iletişime geçerek ofisleriniz, iş yerleriniz için kilitli metal dolap modelleri ve fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz.