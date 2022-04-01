31 Mart Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kız dizisinin 37. Bölümde Hayri ve Nalan'ın yakınlaşması Feride'yi fazlasıyla huzursuz ediyor

Camdaki Kızı dizi 37. Bölümde Hayri ve Nalan'ın yakınlaşması Feride'yi fazlasıyla huzursuz ediyor. 31 Mart Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 37. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 37. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan, Hayri'ye olan duygularına teslim olacak mı?

Nalan, kimsenin kendini anlamamasından yakınırken, bir tek Hayri'nin ona iyi geldiğinden artık emindir. Feride'nin baskılarına karşı duygularını yaşamayan Nalan, Billur'un sorduğu soruya nasıl cevap vereceğini bilemez. Peki Nalan, Hayri'ye aşık mı oldu? Nalan, Hayri'ye olan duygularını fark etmeye başladıktan sonra Sedat'ta iyice uzaklaşır. Sedat ise Nalan'ın bu soğuk tavırlarına artık katlanmaktan vazgeçer. Feride, duruma hemen müdahale eder ve Nalan'ın Sedat'tan özer dileyip eve çağırması söyler. Ancak Nalan, duygularından vazgeçmez ve Feride, başarısız olur. Cana, Feride'nin tehditlerini bahane ederek Sedat'ı görmeye gidiyor. Ancak Sedat, bulunduğu durumdan kurtulmak için Cana'dan uzak durur. Babasından ve Feride’den korkan Sedat, Cana’nın ısrarıyla zor anlar yaşar.

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Nalan, babasını kaybettiği günden itibaren son defa yaşadıkları eğlenceli günü unutamıyor. Hayri'yle birlikte zaman geçirmek için konaktan çıkıyor. Feride ise Nalan'a güvenmeyip peşlerine takılıyor. Nalan, bir anda Feride'nin seslenişini duyunca şoke oluyor. Feride, bu kez Nalan'ın canını nasıl yakacak?

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