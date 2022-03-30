Gram altın fiyatları 900 liraya kadar geriledi. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları

Gram altın ne kadar? Gram altın, alış 899 TL, satış 906 TL.

Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın, alış 1.468 TL, satış 1.498 TL.

Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını, alış 6.046 TL, satış 6.107 TL.

Yarım altın ne kadar? Yarım altın, alış 2.934 TL, satış 2.994 TL.

Tam altın ne kadar? Tam altın, alış 5.936 TL, satış 5.996 TL.

Reşat altın ne kadar? Reşat altın, alış 5.918 TL, satış 5.978 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.119 TL. 141 TL düşüş gerçekleşti.

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30 Mart güncel döviz kuru Dolar/TL,

yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 14,6520 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,83 artışla 16,3110'dan, sterlin/TL yüzde 0,70 yükselişle 19,2390'dan satılıyor. Dolar endeksi, dün müzakere sonuçlarıyla yüzde 1 gerilemesinin ardından düşüş eğilimini bugüne de taşıdı ve şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 98 seviyesinde bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,4 değer kazancıyla 1,1130'dan alıcı buluyor. Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin olumlu sonuçlanmasının risk algısını kısmen de olsa düşürdüğünü ve doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını söyledi. Bugün ABD'de büyüme ve ADP istihdam raporu ile Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında olduğunu bildiren analistler,

Avrupa Merkez Bankası Christine Lagarde'ın konuşmasının da varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini ifade etti. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 98 seviyesinin önemli destek olduğunu belirterek, 98,5'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.