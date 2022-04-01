İslam’ın evrensel mesajını, Hz. Muhammed’in İslamiyet’e çağrısını anlatan en görkemli film Kanal 7’de…

İslam’ın evrensel mesajını, Hz. Muhammed’in İslamiyet’e çağrısını anlatan en görkemli film Kanal 7’de…

Anthonny Quinn’in unutulmaz Hz. Hamza tiplemesiyle belleklere kazındığı “Çağrı” İslamiyetin doğuşunu, yayılışını ve Hz. Muhammed’in peygamberlik yıllarını anlatan unutulmaz bir başyapıt…

Bedevi Arap kabilelerinin İslam’a uyanış hikayesi… Hz. İsa’nın doğumundan sonraki 6. yüzyılda dünya karanlık çağlarını yaşarken Mekke’de bir güneş doğar. Kutsal kitaplarda gelişi müjdelenen son peygamber doğmuştur. Peygamberlikle görevlendirilen Hz. Muhammed karşısında kendi yaptıkları putlara tapan Mekkelileri bulur.

Kentin ileri gelen etkili kabilesi Kureyşliler onu vazgeçirmek için her yolu denerler. İslam halkası her geçen gün büyürken bu yeni dine girenler akıl almaz işkence ve uygulamalara maruz kalmaktadır. Buna rağmen putperest geleneğin, cahiliye töresinin karanlığında boğulan bedeviler Mekke’den yükselen kurtarıcı mesaja bölük bölük kulak verirken dünyaya tevhid inancını, özgürlük ve kardeşlik öğretisini yaymaktadırlar.

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Orijinal Adı: THE MESSAGE

Yönetmen: Moustapha Akkad

Oyuncular: Anthonny Quinn, Irene Papas, Michael Ansara, Johnny Sekka, Michael Forest, Damien Thomas

Yapım: 1976

Tür: Dini