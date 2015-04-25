Minik Tekvandocular Teşekkür Turuna Çıktı

Bursa Tekvando il Spor Temsilciliği ve Mudanya Halk Eğitim İlçe Müdürlüğü’nün birlikte tertiplediği “Halk Eğitimlerarası 23 Nisan Tekvando Egemenlik Kupası“ sona erdi. Minik sporcular İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ziyaretinde bulundu.Turnuvaya Bursa merkez ve ilçe halk eğitim müdürlükleri bünyesinde geçen yıl sonunda çalışmalara başlayan 7 takımın kız ve erkek sporcuları katıldı. Ev sahipliğini Mudanya Halk Eğitim İlçe Müdürlüğü’nün yaptığı müsabakalarda Osmangazi Emek, Osmangazi Hürriyet, İnegöl , İznik, Kestel ve Osmangazi Eğitim Kurumları’ndan 321 erkek, 216 kız toplam 537 sporcu mücadele etti.Mudanya Gençlik Spor Kulübü Başkanı Hasan Torun, 23 Nisan Halk Eğitimler Arası Tekvando Festivali" ne katılan minik sporcularıyla birlikte Halk Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret edip, kazandıkları kupaları teslim etti. Minikler, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Şeker’i ziyaret etti. Şampiyon minikler, kendilerine ikram edilen çikolatalarını yiyerek ziyaretlerini sonlandırdı.