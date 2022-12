2022 yılının Aralık ayında olduğumuz şu günlerde insanların tatil yapmak adına bilhassa yaz aylarını beklediğinin altını çizebiliriz.

Bugün Nereye Gidelim seyahat acentesi Türkiye’de tatil için her mevsimin her ayın ayrı bir güzellik barındırdığını ifade ediyor. Ancak, şu günlerde kış tatil seçeneklerinin çok daha iyi olduğunu ifade edebiliriz. Her şeyden önce, belirli kayak merkezlerinde kayak yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra, dağ evi kiralayabilirsiniz. Ayrıca, bungalov kirala gibi bir diğer seçeneğin sizi beklediğini ifade edebiliriz.

Bungalov Evlerin Dikkat Çeken Özellikleri Nelerdir?

Bungalov; Türkçe bir kelime değildir. Geçmişi de turizm sektörü ile yakından alakalı olanların bildiği üzere 19.yy’a dayanır. İngilizler tarafından Hindistan’a inşa edilen bungalov evler; yıllar içerisinde kendisine turizm sektöründe yer bulmuştur. Tek katlı veya en çok 1.5 katlı olarak inşa edilen evlerdir. Ayrıca, yapımı bir hayli kolaydır. Gezginler için en iyi alternatif olduklarını söylemek gerekir. Sıcak iklime dayanıklı oldukları bilinir. Türkiye’deki bungalov evler; genellikle ahşaptan imal edilen konaklama seçenekleridir. Ekonomik bir konaklama seçeneği olduklarını söylemek gerekir. Bu durum; bungalov kirala düşüncesinde olanların işine gelir. İnsanlar; her bütçeye uygun bungalov evlerden yararlanabilirler. Ekolojik yapılarıyla doğanın içerisinde mükemmel bir uyum yakalamayı başaran bu evlerin kendileri için ödenen parayı sonuna kadar hak ettiklerinin altını çizmek gerekir.

Bungalov; Türkiye’de küçük tatil konutu olarak kendisine yer bulur. Hatta, pansiyonlar ile ortak özelliklerinin bulunduğunu da ifade edebiliriz. Buna ek olarak, bungalov evler; dünyanın farklı ülkelerinde kalıcı konut olarak da kullanılabilir. Birçok kişi; bungalov ile dağ evinin aynı şey olduğunu düşünür. Her ne kadar iki ev arasında birtakım mimari farklar olsa da genel olarak birbirlerine benzediklerini söylemek gerekir.

Neden Bungalov Ev Tercih Edilir?

Bungalov kirala fikri bilhassa son yıllarda daha çok dile getirilmeye başlanmıştır. Covid-19 yüzünden insanlardan izole bir ortamda tatil yapmak isteyenler için en uygun seçeneğin bungalov olduğunu ifade edebiliriz. Bungalov evleri özel kılan çok sayıda detay vardır.

• Her şeyden önce, bu tür evlerin oksijen bakımından zengin konaklama seçenekleri olduklarını ifade etmek gerekir. Bu yüzden, astım ve romatizma gibi rahatsızlıkları olanlar; bungalov evlerde kalarak söz konusu rahatsızlıklarına çare bulabilirler.

• Bungalov; yaşayan prefabrik ev olarak bilinir. Betonarme yapılara kıyasla çok sayıda avantajlarının olduğunu söylemek gerekir. Uzun ömürlü, dayanıklı ve düşük maliyetli olan bu tür evler sayesinde hem kaliteli hem de ekonomik bir tatil yapmak mümkün hale gelir. Bunun yanı sıra, bungalov evlerin taşınabilir özelliği mevcuttur. Bir yerden başka bir yere taşınmaları önemli bir husustur. Bilhassa imar izni alamayan arsa sahipleri; bungalov ev inşa edebilirler.

Bungalov kirala düşüncesinde olanların aklında bu tür evlerin nerede yer aldığına dair bazı soru işaretleri vardır. Türkiye’nin neredeyse her bölgesinde bungalov evlerin var olduğunu söyleyebiliriz.