Bugün 31 Temmuz 2022 Pazar ne sınavı var? Ösym tarafından tüm Türkiye’de düzenlenen sınava ait Tüm ayrıntılar haberimizde

Bugün KPSS Sınavı Var...

2022-KPSS TARİHLERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri: 31 Temmuz 2022

KPSS Alan Bilgisi Oturumları: 6-7 Ağustos 2022

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 14 Ağustos 2022

2022-KPSS-Lisans oturumları yarın başlıyor.

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS-Lisans) ardışık üç hafta sonu toplam 7 oturumda gerçekleştirilecek.

31 Temmuz’da iki oturumla başlayacak sınavlar, 6-7 Ağustos’ta üç, 14 Ağustos’ta ise iki oturumla sona erecek.

ÖZEL KİMLİK BELGESİ: Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava girişiçin geçerli belgeler sayılmayacaktır.

Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır