Bir ay , Ay’ın Dünya çevresini bir kez dolanmasında geçen süreye denir. Türkiye’de takvimler değiştikçe, ayların adları da buna bağlı olarak değişmiştir. 19. yüzyıla kadar daha çok Hicri takvime göre düzenlenmiş Arabi aylar kullanılıyordu:Arabi Aylar (Dini Aylar) : Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahır, Cemazielevvel, Cemaziyelahır, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce.
2022 Yılında 12 Ay ve Gün Sayıları
|1 - Ocak
|31
|2 - Şubat
|28
|3 - Mart
|31
|4 - Nisan
|30
|5 - Mayıs
|31
|6 - Haziran
|30
|7 - Temmuz
|31
|8 - Ağustos
|31
|9 - Eylül
|30
|10 - Ekim
|31
|11 - Kasım
|30
|12 - Aralık
|31
Görüleceği üzere 4 ay 30 gündür
Şubat ayı ise normalde 28 gün çeker ama eğer o yıl 4’ün katı ise 29 gün çeker. Mesela 2020 yılında Şubat 29 gündü. Çünkü 2020 4’e tam bölünür.Yani 2020/4=0 ‘dır(kalan sıfır).
Şubat ayının normalde 28 gün olup 4 yılda bir 29 gün çekmesinin nedeni miladi takvimde bir yılın 365 gün 6 saat olmasıdır. Biliyoruz ki bir gün 24 saattir. 4 yılda bir bu 6 saatler toplanarak (6×4=24 saat yani 1 gün ) 1 gün oluşur. İşte böylece 4 yılda bir elimizde 1 gün artar.İşte bu 1 gün Şubat ayına eklenir ve böylece şubat 29 çeker.
Zaten bu artmadan dolayı Şubat’ın 29 çektiği yıllara artık yıl denir. En yakın artık yıl 2024 olacak.