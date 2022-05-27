Boşanma davası başlatmak için mahkemeye sunulan yasal belge olan boşanma dilekçesi; boşanmanın gerekçelerini ortaya koymakta ve mahkemeden boşanmanın kabul edilmesini talep etmeyi sağlar.

Boşanma Dava Dilekçesi Örneği Nasıl Hazırlanır?

Boşanma davası başlatmak için mahkemeye sunulan yasal belge olan boşanma dilekçesi; boşanmanın gerekçelerini ortaya koymakta ve mahkemeden boşanmanın kabul edilmesini talep etmeyi sağlar.

Boşanma davaları çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davası olarak iki türlüdür. Boşanma davalarında dilekçe sahibi ayrıca; nafaka, çocuk velayeti, mal paylaşımı gibi konuları da dilekçesine ekleyerek, taleplerini bildirir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, her iki eşin de kabul ettiği bir boşanma protokolünden oluşuyor. Bu tür bir boşanma, çekişmeli boşanma davasından daha hızlı şekilde sonuçlanır.

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi örneği hazırlanırken; tarafların kimlik numaraları, adresleri ve dava konusu belirtilir. Dilekçe konusu ayrıntılarıyla açıklamalar kısmında anlatılır.

Boşanmaya konu olan hukuki nedenler ve deliller de dilekçeye eklenir ve tarafların ıslak imzasının bulunduğu dilekçeye anlaşmalı boşanma protokolü de eklenerek dava dosyasına konur.

Boşanma Davası Dilekçesinde Ek Belgeler Var mı?

Bir eşten boşanma talebinde bulunan yasal bir belge olan boşanma dilekçesi hem anlaşmalı boşanma hem de çekişmeli boşanmalarda sunulan yasal bir belgedir. Dilekçede boşanma sebeplerinin yanı sıra, her iki eşin isim ve adresleri de yer alır.

Hazırlanacak boşanma dava dilekçesi örneği bazı maddeleri içermelidir.

· Boşanma davaları Aile Mahkemesi’nde görülür ve boşanma davası dilekçesi, Aile Mahkemesi’ne hitaben yazılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Aile Mahkemesi yoksa, Asliye Hukuk Mahkemesi’ne hitaben yazılmalıdır.

· Tarafların ad ve soyadları, T.C. kimlik numaraları ve adresleri dilekçede yer alır.

· Bir avukat aracılığıyla dava açılacaksa, vekalet verilen avukatın kimlik bilgileri ve adres bilgisi yer alır.

· Dilekçede hukuki sebepler, boşanma talebi yer alır.

Dilekçeye nüfus kayıt örneğinin yanı sıra, eğer anlaşmalı boşanma davası açılacaksa, anlaşmalı boşanma protokolü de eklenmiş olmalıdır.

Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Çekişmeli boşanma davası; her iki tarafın da boşanma şartlarının bir kısmına ya da tamamına itiraz ettiği bir dava türüdür. Bu durum; çocuk velayeti, nafaka, mal paylaşımı gibi konuları içerebilir.

Boşanma dava dilekçesi örneği hazırlarken;

· Davalı ve davacı tarafın kimlik bilgileri ve adres bilgileri bulunur.

· Dava konusu tüm açıklığıyla anlatılmalıdır. Boşanmaya neden olan sebepler, varsa çocuk ya da çocukların velayeti, nafaka ve isteniyorsa davacı lehine manevi tazminat davası açma konularını içerebilir.

· Açıklamalar bölümünde; evliliğin nasıl gittiği, varsa çocukların durumu, malların paylaşılması gibi noktalar, detaylı şekilde anlatılmalıdır.

· Dilekçede hukuki nedenler açıklanmalıdır. Bu nedenler Türk Medeni Kanunu’nun ilgili tüm maddeleri ve hükümlerini içerir.

· Boşanmaya nedenlerinin kanıtlandığı tüm deliller, dava dosyasına konmalıdır.

· Dilekçenin sonunda sonuç ve istem ile davalı ve davacının imzaları bulunmalıdır.

Çekişmeli boşanma davası açabilmeniz için, boşanma sebebinizin bulunması ve dilekçeyi uygun mahkemeye vermeniz gerekir. Dilekçenin bir kopyasıyla diğer eşe de ibraz etmeli ve onlara cevap verme fırsatı sunmalısınız. Diğer eşin cevap vermemesi durumunda, onların katılımı olmadan boşanma kararı alabilirsiniz.

Boşanma Davası Dilekçesi için Avukata İhtiyaç Duyulur mu?

Genellikle bir boşanma davasında sizi bir avukatın temsil etmesi tavsiye edilir. Boşanmayı düzenleyen yasalar karmaşık olabilir ve bir avukatın yardımı çok değerli olacaktır.

Bir avukat; yasalar kapsamındaki haklarınızı ve sorumluluklarınızı anlamanıza yardımcı olabilir ve boşanma sürecinde size rehberlik edecektir. Bunun yanında çoğu insan, boşanma davalarında bir avukata ihtiyaç duymayabilir.

Ancak özellikle çekişmeli boşanma davalarında; haklarınızın doğru şekilde alınması, hukuki prosedürün doğru şekilde gerçekleştirilmesi, çekişmeli boşanma dava dilekçesi örneği oluşturma ve taleplerinizi doğru hukuki dille beyan etmeniz için, bir avukata ihtiyacınız olabilir.

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Kaynak; https://mehmetalihelvaci.av.tr/anlasmali-bosanma-dava-dilekcesi.html