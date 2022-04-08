Seçili otomobillerde Nisan ayına özel 100.000 TL 12 ay %0 faiz avantajı için sizleri Borusan Otomotiv İkinci El satış noktalarına bekliyoruz.

Seçili otomobillerde Nisan ayına özel 150.000 TL 12 ay %0 faiz avantajı için sizleri Borusan Otomotiv İkinci El satış noktalarına bekliyoruz.

Kampanyalı Otomobiller

* Kredi faiz oranları, anlaşmalı kredi sağlayıcı kuruluşun taşıt kredisi için uyguladığı ek maliyetler, şartlar ve teminat taleplerine tabi olup, kredi tutarı, vadesi ve diğer unsurların yanı sıra, belirli sigortacılar tarafından Borusan Otomotiv çıkışlı kullanılmış BMW, MINI, Land Rover ve Jaguar markalı otomobiller için üretilen Premium Kasko’nun birlikte satın alınıp alınmamasına göre değişkenlik gösterecektir.

Avantajlı faiz oranlı kredi uygulamaları Premium Kasko ürünü ile birlikte sunulmaktadır. Borusan Otomotiv İkinci El, kredi ve/veya sigorta başvuru ve değerlendirme sürecinde ve sonrasında karar veya sorumluluk sahibi değildir.