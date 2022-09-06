İnsanlar; yaz aylarının heyecanını en derinde hissediyorlar. Güzel bir yaz tatili ile tüm yılın yorgunluğunu atmak herkesin hayali! Takdir edersiniz ki, Türkiye’de tatil denildiği zaman insanların aklına Bodrum geliyor.

Bodrum; yalnızca yerli turistlerin değil yabancı turistlerin de favorisi olan bir yer! Her yıl binlerce insanı ağırlayan Bodrum; turizm sektörünün kalbinin attığı bir yer olarak tanımlanabilir. Bodrum’da birbirinden lüks oteller bulabilirsiniz. Onlardan birisi de Bodrum Park Resort! Gelin, bu otelin özelliklerine yakından bakalım!

Bodrum Park Resort Neler Vaat Eder?

Her şeyden önce, bu otelin Yalıçiftlik’ye yer aldığını ifade edebiliriz. Bilhassa havayolu ve ardından karayolu ile sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz bir oteldir. Burayı özel kılan çok sayıda detay bulunuyor. Bu otel; hem mavinin hem de yeşilin en güzel tonunu barındırıyor. Siz de Bodrum Park Resort sayesinde yıllar boyunca unutamayacağınız bir tatil gerçekleştirebilirsiniz.

Biraz da bu otelin öne çıkan özelliklerinden bahsedelim! Her şeyden önce, otelin kendisini sürekli olarak yenilediğini ve geliştirdiğini ifade etmeliyiz. Bunun yanı sıra, Bodrum Park Resort; bünyesinde ferahlığına ve konforuna hayran kalacağınız türden odalar barındırır. Hem ailelere hem de balayı çiftlerine hitap eden bu odalar; Bodrum Park Resort’u özel kılan detaylardan yalnızca birisidir. Buna ek olarak, otelin Mavi Bayrak ödülüne sahip özel kum plajına sahip denizi de dikkat çeker. Bir başka deyişle, burada deniz, kum ve güneş üçlüsünün tadını sonuna kadar çıkarabileceğinizi bilmelisiniz.

Bodrum Park Resort; müşteri memnuiyetini en iyi şekilde sağlamak adına elinden gelen her şeyi yapar. Açık büfe restoranında hem Türk hem de dünya mutfağına ait çok sayıda yemeğe rastlanır. Ayrıca, otelin bünyesinde hayal ettiğiniz şekilde eğlenmenizi mümkün kılacak türden barlar mevcuttur. Bodrum Park Resort; eğlencenin bir numaralı adresidir. Burada hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden eğlenceli aktivitelere yer verilir.

Otel Ultra Her Şey Dahil Konsepti ile Hizmet Veriyor

Takdir edersiniz ki, Bodrum’da çok sayıda otel var! İnsanlar; bu kadar otelin arasından neden Bodrum Park Resort’u seçmeliyim sorusunu kendilerine sorarlar. Ultra her şey dahil konseptini mutlaka duymuşsunuzdur. Türkiye’de çok sayıda otelin bu konsept ile hizmet verdiğini söylemek gerekir. Ultra her şey dahil konsepti; insanların otelde konakladıkları süre içerisinde yemeğe para ödememeleri anlamına gelir. Bir başka deyişle, sabah kahvaltısı, geç kahvaltı, öğle ve akşam yemeği için herhangi bir ekstra ücret ödenmez.

Bodrum Park Resort; tadına hayran kalacağınız türden yemeklerle bezenmiş restoranlarında açık büfe şeklinde hizmet sunar. Ayrıca, gece geç saatlere kadar açık olan bir de pastanesi mevcuttur. Bu sayede, insanların diledikleri kadar yiyeceği ve içeceği tüketmelerini mümkün kılar. Bodrum park resort fiyat ve rezervasyon için tıklayınız.