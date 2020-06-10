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Vali İlhami Aktaş Kimdir?
1970 yılında Erzurum ili Oltu İlçesinde doğdu. İlkokul, İmam Hatip Ortaokulu ve Oltu Lisesinden sonra 1987 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1991 yılında mezun oldu.
Biyografi 10.06.2020, 01:33
1994 yılında Erzurum Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği hizmetine başladı. Dil eğitimi için 8 ay İngiltere’de kaldı.Daha sonra çeşitli ilçelerde kaymakam vekilliği görevini yürüttü. 1997-1999 yıllarında Kastamonu-Devrekani, 1999-2001 yıllarında Bayburt-Demirözü, 2001-2006 yıllarında Erzincan-Tercan, 2006-2008 yıllarında da Antalya-Finike Kaymakamlığı yaptı.
13/06/2016 tarihinde Nevşehir Valiliğine başlayan İlhami AKTAŞ ev hanımı Songül AKTAŞ ile evli olup Elif Aslıhan ve Ahmet Tuncer adında 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.