Vali Hamza Aydoğdu Kimdir?

İŞ DENEYİMİ Tarihler 2013-… Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek Genel Müdür Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar Yönetim İşverenin adı ve adresi Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Tarihler 2011-2013 Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek Genel Müdür Yardımcısı – Eğitim Grup Başkanı V. Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar Yönetim İşverenin adı ve adresi Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Tarihler 2008-2011 Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek Genel Müdür Yardımcısı Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar Yönetim İşverenin adı ve adresi Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Tarihler 2007- 2008 Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek Daire Başkanı Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar Yönetim İşverenin adı ve adresi Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Tarihler 2003-2007 Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek Bakanlık Müşaviri Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar Yönetim İşverenin adı ve adresi Milli Eğitim Bakanlığı Tarihler 1998-2003 Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek Öğretmen Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar Eğitim Öğretim İşverenin adı ve adresi Milli Eğitim Bakanlığı Tarihler 1996-1998 Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek Öğretmen ve Yönetici Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar Öğretmenlik ve Yönetim

EĞİTİM BİLGİLERİ

Tarihler 2006-2011 Verilen niteliğin adı Doktora Kapsadığı Ana Konular Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim veren kurumun adı ve türü Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarihler 1999-2001 Verilen niteliğin adı Yüksek Lisans Kapsadığı Ana Konular Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim veren kurumun adı ve türü 100. Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarihler 1992-1996 Verilen niteliğin adı Lisans Kapsadığı Ana Konular Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim veren kurumun adı ve türü Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarihler 1990-1992 Verilen niteliğin adı Ön Lisans Kapsadığı Ana Konular Muhasebe Eğitim veren kurumun adı ve türü Erciyes Üniversitesi, Kayseri Meslek Yüksekokulu

YÜRÜTÜLEN PROJELER

Tarihler 2012-2013 Proje Adı MEB Üst Düzey Yönetici Eğitimi “Zirvedekilerle Buluşma” Projesi Bulunduğu Pozisyon Proje Koordinatörü Tarihler 2011-2013 Proje Adı MEB Uzaktan Eğitim Platformu Bulunduğu Pozisyon Kurucu Tarihler 2009-2011 Proje Adı Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Bulunduğu Pozisyon Proje Koordinatörü Tarihler 2009-2011 Proje Adı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Yeterlikleri Projesi Bulunduğu Pozisyon Proje Koordinatörü

YAYINLAR

a)Yayımlanmamış Tezler

Doktora Tezi:

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Eserlerinde Eğitim Değerleri

Eğitim, kültür alanında Yakup Kadri’nin eserleri tek tek incelenmiş ve buradan hareketle eserlerde ele alınan çocukluk-aile-okul-dini eğitim-sosyal çevre gibi kavramlar eğitim değerleri içinde değerlendirilmiş, o günden bugüne bakılarak eğitim problemleri, benzer ve farklı yönleriyle analiz edilmiştir.

Yüksek Lisans Tezi:

Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan’ın Eserlerinde Yabancılaşma

Yabancılaşma nedir? İnsanın yabancılaşması nasıl algılanır? İnsan önce nereden başlar yabancılaşmaya, kültürel yabancılaşmanın boyutları, toplumsal yabancılaşmanın etkileri, gençlerin yabancılaşma karşısındaki tutumları, tek tek analiz edilerek yabancılaşmanın kilometre taşları olan iki yazarın eserleri incelenerek yabancılaşmanın analizi ve değerlendirilmesi yapılmıştır.

b)Makaleler

Tarihler 18.02.2013 Konu/Yayın İsimsiz Kahramanlar, Hürriyet Eğitim Tarihler 26.02.2013 Konu/Yayın Sosyal Hayatın Sonu, Hürriyet Eğitim Tarihler 01.10.2012 Konu/Yayın Kıyıya Vurmuş Birey Önemlidir, Hürriyet Eğitim Tarihler 17.08.2012 Konu/Yayın Ağaç Ölmeye Yukardan Başlar, Hürriyet Eğitim Tarihler 09.07.2012 Konu/Yayın Bür Büyük Liderseniz, Yalnız Bir Adamsınız, Hürriyet Eğitim Tarihler 25.05.2012 Konu/Yayın Yeniden Yeşeren Hayatlar, Hürriyet Eğitim Tarihler 21.05.2012 Konu/Yayın Şehirli Olabilmek mi Yoksa Köylü Kalmak mı?, Hürriyet Eğitim Tarihler 26.03.2012 Konu/Yayın Sınav Bitince Hayat Da Biter, Hürriyet Eğitim Tarihler 19.03.2012 Konu/Yayın Vantage Point, Hürriyet Eğitim Tarihler 05.03.2012 Konu/Yayın Biz Onlardan Yaşlıyız, Onlar Bizden Büyük, Hürriyet Eğitim Tarihler Nisan 2011 Konu/Yayın Kültürel Yozlaşmanın Götürdükleri Tarihler Ekim 2011 Konu/Yayın Neyi Ne Kadar Öğrenebiliyoruz, Eğitim Tercihi Dergisi Tarihler 13 Temmuz 2010 Konu/Yayın Liderlik ve Yalnızlık, Artı Eğitim Dergisi Tarihler 2009 Konu/Yayın Tevhid-i Tedrisat ve Eğitimdeki Gelişmeler, Milli Eğitim Dergisi Tarihler 2009 Konu/Yayın Yenilenen Eğitim Sistemi ve OGES, Arı Koleji Eğitimin Değişen Yüzü: Yeni Paradigmalar Konferansı Tarihler 26 Mart 2004 Konu/Yayın Okumayan Toplum Dedikodu Üretir, Akşam Gazetesi Tarihler Nisan, 2001 Konu/Yayın Medyanın Aydına İhaneti, Türk Edebiyat Dergisi Tarihler Mart 2001 Konu/Yayın Okumanın Önemi, Akşam Gazetesi Tarihler Şubat 2001 Konu/Yayın Stres Yönetimi, Akşam Gazetesi Tarihler Ocak, 2001 Konu/Yayın Zaman Yönetimi, Akşam Gazetesi

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