Vali Hamza Aydoğdu Kimdir?
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İŞ DENEYİMİ
|Tarihler
|2013-…
|Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek
|Genel Müdür
|Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar
|Yönetim
|İşverenin adı ve adresi
|Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
|Tarihler
|2011-2013
|Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek
|Genel Müdür Yardımcısı – Eğitim Grup Başkanı V.
|Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar
|Yönetim
|İşverenin adı ve adresi
|Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
|Tarihler
|2008-2011
|Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek
|Genel Müdür Yardımcısı
|Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar
|Yönetim
|İşverenin adı ve adresi
|Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
|Tarihler
|2007- 2008
|Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek
|Daire Başkanı
|Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar
|Yönetim
|İşverenin adı ve adresi
|Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
|Tarihler
|2003-2007
|Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek
|Bakanlık Müşaviri
|Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar
|Yönetim
|İşverenin adı ve adresi
|Milli Eğitim Bakanlığı
|Tarihler
|1998-2003
|Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek
|Öğretmen
|Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar
|Eğitim Öğretim
|İşverenin adı ve adresi
|Milli Eğitim Bakanlığı
|Tarihler
|1996-1998
|Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek
|Öğretmen ve Yönetici
|Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar
|Öğretmenlik ve Yönetim
EĞİTİM BİLGİLERİ
|Tarihler
|2006-2011
|Verilen niteliğin adı
|Doktora
|Kapsadığı Ana Konular
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Eğitim veren kurumun adı ve türü
|Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
|Tarihler
|1999-2001
|Verilen niteliğin adı
|Yüksek Lisans
|Kapsadığı Ana Konular
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Eğitim veren kurumun adı ve türü
|100. Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
|Tarihler
|1992-1996
|Verilen niteliğin adı
|Lisans
|Kapsadığı Ana Konular
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Eğitim veren kurumun adı ve türü
|Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
|Tarihler
|1990-1992
|Verilen niteliğin adı
|Ön Lisans
|Kapsadığı Ana Konular
|Muhasebe
|Eğitim veren kurumun adı ve türü
|Erciyes Üniversitesi, Kayseri Meslek Yüksekokulu
YÜRÜTÜLEN PROJELER
|Tarihler
|2012-2013
|Proje Adı
|MEB Üst Düzey Yönetici Eğitimi “Zirvedekilerle Buluşma” Projesi
|Bulunduğu Pozisyon
|Proje Koordinatörü
|Tarihler
|2011-2013
|Proje Adı
|MEB Uzaktan Eğitim Platformu
|Bulunduğu Pozisyon
|Kurucu
|Tarihler
|2009-2011
|Proje Adı
|Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları
|Bulunduğu Pozisyon
|Proje Koordinatörü
|Tarihler
|2009-2011
|Proje Adı
|Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Yeterlikleri Projesi
|Bulunduğu Pozisyon
|Proje Koordinatörü
YAYINLAR
a)Yayımlanmamış Tezler
- Doktora Tezi:
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Eserlerinde Eğitim Değerleri
Eğitim, kültür alanında Yakup Kadri’nin eserleri tek tek incelenmiş ve buradan hareketle eserlerde ele alınan çocukluk-aile-okul-dini eğitim-sosyal çevre gibi kavramlar eğitim değerleri içinde değerlendirilmiş, o günden bugüne bakılarak eğitim problemleri, benzer ve farklı yönleriyle analiz edilmiştir.
- Yüksek Lisans Tezi:
Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan’ın Eserlerinde Yabancılaşma
Yabancılaşma nedir? İnsanın yabancılaşması nasıl algılanır? İnsan önce nereden başlar yabancılaşmaya, kültürel yabancılaşmanın boyutları, toplumsal yabancılaşmanın etkileri, gençlerin yabancılaşma karşısındaki tutumları, tek tek analiz edilerek yabancılaşmanın kilometre taşları olan iki yazarın eserleri incelenerek yabancılaşmanın analizi ve değerlendirilmesi yapılmıştır.
b)Makaleler
|Tarihler
|18.02.2013
|Konu/Yayın
|İsimsiz Kahramanlar, Hürriyet Eğitim
|Tarihler
|26.02.2013
|Konu/Yayın
|Sosyal Hayatın Sonu, Hürriyet Eğitim
|Tarihler
|01.10.2012
|Konu/Yayın
|Kıyıya Vurmuş Birey Önemlidir, Hürriyet Eğitim
|Tarihler
|17.08.2012
|Konu/Yayın
|Ağaç Ölmeye Yukardan Başlar, Hürriyet Eğitim
|Tarihler
|09.07.2012
|Konu/Yayın
|Bür Büyük Liderseniz, Yalnız Bir Adamsınız, Hürriyet Eğitim
|Tarihler
|25.05.2012
|Konu/Yayın
|Yeniden Yeşeren Hayatlar, Hürriyet Eğitim
|Tarihler
|21.05.2012
|Konu/Yayın
|Şehirli Olabilmek mi Yoksa Köylü Kalmak mı?, Hürriyet Eğitim
|Tarihler
|26.03.2012
|Konu/Yayın
|Sınav Bitince Hayat Da Biter, Hürriyet Eğitim
|Tarihler
|19.03.2012
|Konu/Yayın
|Vantage Point, Hürriyet Eğitim
|Tarihler
|05.03.2012
|Konu/Yayın
|Biz Onlardan Yaşlıyız, Onlar Bizden Büyük, Hürriyet Eğitim
|Tarihler
|Nisan 2011
|Konu/Yayın
|Kültürel Yozlaşmanın Götürdükleri
|Tarihler
|Ekim 2011
|Konu/Yayın
|Neyi Ne Kadar Öğrenebiliyoruz, Eğitim Tercihi Dergisi
|Tarihler
|13 Temmuz 2010
|Konu/Yayın
|Liderlik ve Yalnızlık, Artı Eğitim Dergisi
|Tarihler
|2009
|Konu/Yayın
|Tevhid-i Tedrisat ve Eğitimdeki Gelişmeler, Milli Eğitim Dergisi
|Tarihler
|2009
|Konu/Yayın
|Yenilenen Eğitim Sistemi ve OGES, Arı Koleji Eğitimin Değişen Yüzü: Yeni Paradigmalar Konferansı
|Tarihler
|26 Mart 2004
|Konu/Yayın
|Okumayan Toplum Dedikodu Üretir, Akşam Gazetesi
|Tarihler
|Nisan, 2001
|Konu/Yayın
|Medyanın Aydına İhaneti, Türk Edebiyat Dergisi
|Tarihler
|Mart 2001
|Konu/Yayın
|Okumanın Önemi, Akşam Gazetesi
|Tarihler
|Şubat 2001
|Konu/Yayın
|Stres Yönetimi, Akşam Gazetesi
|Tarihler
|Ocak, 2001
|Konu/Yayın
|Zaman Yönetimi, Akşam Gazetesi
VERİLEN SEMİNERLER
|Tarihler
Verilen seminerin adı
|4 Ekim 2012
Yeni Yönetici Profili, MEB Uzman Yardımcıları Yetiştirme Eğitimi
|Tarihler
|18-19 Ocak 2012
|Verilen seminerin adı
|“Y” Neslini Yetiştiren Yönetici Profil, MEB Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı
|Tarihler
|24 Kasım 2011
|Verilen seminerin adı
|Eğitim – Öğretimde Öğretmen ve Yönetici Profili, Bartın Üniversitesi
|Tarihler
|16-17 Nisan 2011
|Verilen seminerin adı
|Örgütsel Değişim Sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Yeterlikleri Çalışmaları, VI. Ulusal Eğitim Kongresi-Kıbrıs
|Tarihler
|2011
|Verilen seminerin adı
|Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Yeterlilikleri Semineri-İstanbul
|Tarihler
|2011
|Verilen seminerin adı
|Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Yeterlilikleri Semineri-Niğde
|Tarihler
|2011
|Verilen seminerin adı
|Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Yeterlilikleri Semineri-Aksaray
|Tarihler
|Nisan 2010
|Verilen seminerin adı
|Yurtdışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Öğretmenliği Çalıştayı-Muğla
|Tarihler
|Şubat 2010
|Verilen seminerin adı
|Ortaöğretim Kurumlarında Yönetici-Liderlik-Antalya
|Tarihler
|2009
|Verilen seminerin adı
|Değişim Sürecinde Yönetici Profili, Adalet Akademisi, Ankara
|Tarihler
|2009
|Verilen seminerin adı
|Millî Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müfettişleri Semineri-İstanbul
|Tarihler
|2009
|Verilen seminerin adı
|Millî Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müfettişleri Semineri-Yalova
|Tarihler
|2009
|Verilen seminerin adı
|Millî Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müfettişleri Semineri-Ankara
|Tarihler
|2009
|Verilen seminerin adı
|Tevhid-i Tedrisat ve Eğitimdeki Gelişmeler-Gazi Üniversitesi, Ankara
|Tarihler
|2009
|Verilen seminerin adı
|Türkiye’de Öğretmen Okulları Semineri, Van
|Tarihler
|22.01.2008
|Verilen seminerin adı
|İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü (Kadıköy Zübeyde Hanım)
|Tarihler
|22.01.2008
|Verilen seminerin adı
|İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü (Bahçelievler T. Soysal Sos. Bil. Lis)
|Tarihler
|05.04.2008
|Verilen seminerin adı
|Ankara Muraş Eğitim Kurumları- SBS ve Ortaöğretime Geçiş Sistemi
|Tarihler
|04.04.2008
|Verilen seminerin adı
|Ankara Erken Başarı Koleji- SBS ve Ortaöğretime Geçiş Sistemi
|Tarihler
|22.03.2008
|Verilen seminerin adı
|Ankara Arı Koleji- SBS ve Ortaöğretime Geçiş Sistemi
|Tarihler
|09.03.2008
|Verilen seminerin adı
|Antalya Lara Yeni Avrupalı Koleji- SBS ve Ortaöğretime Geçiş Sistemi
|Tarihler
|09.03.2008
|Verilen seminerin adı
|Antalya Akev Koleji- SBS ve Ortaöğretime Geçiş Sistemi
|Tarihler
|08.02.2008
|Verilen seminerin adı
|Antalya Manavgat Başarı Koleji- SBS ve Ortaöğretime Geçiş Sistemi
|Tarihler
|08.02.2008
|Verilen seminerin adı
|Antalya Koleji- SBS ve Ortaöğretime Geçiş Sistemi
|Tarihler
|07.02.2008
|Verilen seminerin adı
|Antalya Millî Eğitim Müdürlüğü-SBS ve Ortaöğretime Geçiş Sistemi
|Tarihler
|01.12.2007
|Verilen seminerin adı
|Ankara Yüce Koleji- SBS ve Ortaöğretime Geçiş Sistemi
|Tarihler
|17.11.2007
|Verilen seminerin adı
|İstanbul Beşiktaş MEF Koleji- SBS ve Ortaöğretime Geçiş Sistemi
|Tarihler
|15.11.2007
|Verilen seminerin adı
|İstanbul Bil-Fen Koleji- SBS ve Ortaöğretime Geçiş Sistemi
|Tarihler
|28.10.2007
|Verilen seminerin adı
|Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda “Başarı; Yönetim, Ekip Çalışması”