Vali Ali Çelik Kimdir?

1976 yılında Uşak’ta doğan Ali ÇELİK, ilköğrenimini Uşak’ta ortaöğrenimini ise Kütahya’da tamamladı. 1995 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde başladığı lisans eğitimini 1999 yılında bölüm birincisi olarak tamamladı. 2000 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kütahya Valiliğinde göreve başladı. Yedi ay Londra’da dil eğitimi alan ÇELİK; Kaymakam Adaylığı süresince İyidere (Rize), Kemer (Burdur) ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Kaymakamlık görevine atanmasını müteakiben Mazgirt (Tunceli), Kiraz (İzmir), Akdağmadeni (Yozgat), Bismil (Diyarbakır) ilçelerinde görev yaptı. 06.10.2010 – 02.11.2018 tarihleri arasında Mülkiye Teftiş Kurulu emrinde Mülkiye Başmüfettişliği görevinde bulunan ve 23.08.2017 – 05.11.2018 tarihleri arasında vekâleten Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ÇELİK, 27.10.2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Evli ve bir çocuk babası olan ÇELİK, iyi derece İngilizce bilmektedir.