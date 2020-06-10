Vali Abdullah Ayaz Kimdir?

1978 yılında Isparta/Yalvaç’ta dünyaya geldi. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.



26 Aralık 2001 tarihinde Kütahya kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı.





3 yıllık kaymakam adaylığı sürecinin ardından Antalya-İbradı, Van-Çatak kaymakamlıkları, Kilis Vali Yardımcılığı ve Rize-Çayeli kaymakamlığı görevlerinde bulundu.2012-2013 yılları arasında İngiltere Portsmouth Üniversitesi’nde kamu yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.17 Ağustos 2015 tarihinde Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanı olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğündeki görevine başlayan ve 2016’da Uluslararası Koruma Dairesi Başkan Vekilliği görevini de üstlenen Abdullah AYAZ; 20.06.2017 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı, 27.10.2018 tarihinde Genel Müdürlük görevine atanmıştır.

İyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.