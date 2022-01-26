Hüseyin Keskin Kimdir?

HÜSEYİN KESKİN KİMDİR?

Pertevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Keskin, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Yine aynı üniversitede finansman alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

8 Ağustos 2016 yılında Havacılık sektöründe birbirinden önemli projelere imza atan Hüseyin Keskin, İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.'nin İcra Kurulu Başkanlığı'na getirildi.

Türk Hava Yolları'nda Yer İşletme Başkanı olarak çalışan ve Türkiye'nin en büyük yer işletme şirketi TGS'de Kurucu Genel Müdürlük yapan Keskin, İGA Havalimanına atanmadan önce sırası ile; TAV Park Genel Müdürlüğü, İDO Genel Sekreteri, TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu'nun Havacılık ve Yer İşletmeden sorumlu danışmanlığı görevlerinde bulundu. Hüseyin Keskin, TAV'ın yapımını gerçekleştirdiği Medine Havalimanı projesinde yönetim adına görev yaparak, havalimanı işletmesinin hayata geçirilmesine katkı sağladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü görevinden emekli olan Funda Ocak'ın ardından atama gerçekleştirildi. Sektörün önce TGS, ardından da İGA İcra Kurulu Başkanı olarak tanıdığı Hüseyin Keskin yeni genel müdür oldu. Atama bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.