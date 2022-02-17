Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan kimdir?

İl Emniyet Müdürümüz, 1964 yılında Trabzon'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Sakarya ve Kahramanmaraş illerinde tamamladıktan sonra, Polis Kolejini 1981'de, Polis Akadem​isini ise 1985 yılında bitirdi.​

1985 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. Ardından Mardin, Hollanda (Misyon Koruma), Ordu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Erzurum'da görev yaptı.

2008 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti. 2008-2016 yılları arasında Polis Teftiş Kurulu Başkanlığında, Polis Başmüfettişi olarak önemli soruşturmalarda görev aldı.

26.10.2016 tarihinde Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanı, 19.08.2017 tarihinde atandığı Sivas İl Emniyet Müdürü görevinin ardından, 07.07.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı’na istinaden, Trabzon İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

Sayın Emniyet Müdürümüz evli ve biri Uzman Doktor, diğeri Rekabet Hukuku Uzmanı 2 kızı bulunmaktadır.