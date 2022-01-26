Bilal Ekşi Kimdir?

1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Ekşi, mezun olduktan sonra T.C. Devlet Demiryolları'nda Elektronik ve Haberleşme Mühendisi olarak işe girdi ve daha sonra Metro İstanbul'da Atölye Müdürlüğü görevine getirildi.

İş

Bilal Ekşi 2003 yılında Türk Hava Yolları'na katıldı. 2003-2005 yılları arasında Revizyon Atölyeleri Başkanı olarak çalıştı. 2005 yılında Ekşi, şirketin Yer Operasyonları Başkanı oldu. Ekşi, 2008-2009 yılları arasında Türk Hava Yolları'nın bakım, onarım ve revizyon merkezi olan THY Teknik A.Ş.'de Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2009'dan 2010'a kadar Ekşi, Turkish Technic ve Pratt & Whitney'in ortak girişimi olan Turkish Engine Center'da Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 2010 yılında şirketin kardeş havayolu şirketi Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın Genel Müdürü oldu.

Ekşi, Nisan 2011'de Türk Hava Yolları'ndan ayrılarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne getirildi.

21 Ekim 2016 tarihinde Ekşi, Temel Kotil'in yerine Türk Hava YollarıYönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkan Vekilliği ile İcra Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.