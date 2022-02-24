Bir Zamanlar Çukurova 125.Bölümde Neler Olacak?

Hakani kumpastan sağ çıkmayı başarıyor Hakan, kendisine kurulan kumpastan sağ kurtulmayı başarır ancak bu kez Züleyha'nın sorularıyla karşı karşıya kalır. Şüphenin pençesine düşen Züleyha, Hakan'la arasına mesafe koyarken, Hakan kendisini öldürmeye çalışan düşmanını aramaya koyulur. Abdülkadir'in katil olduğu Çukurova'da yayılıyor Fikret, herkesin içinde Fekeli'nin katilinin Abdülkadir olduğunu ilan eder.

Olay yaratan itirafın ardından Abdülkadir için Çukurova'da barınmak zor hale gelir. Çukurova halkı Fikret'in sözlerine itimat eder ancak Abdülkadir'in hapsi boylaması için kanıta ihtiyaç vardır. Fikret Beyrut'ta Mehmet'i araştırıyor Züleyha, Mehmet'in kendisinden bir şeyler sakladığına emin olur. Bunun üzerine Fikret, Beyrut'a giderek Mehmet Kara'yı araştırır. Mehmet'in aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu düşünen Fikret, ele geçirdiği bilgilerle büyük sırrı çözer.

Geçen Haftaki Bölümde Neler Olmuştu?

Çukurova'da intikam çanları çalıyor Fikret, Vahap'ın sözlerinin peşine düşüyor Vahap, Mehmet Kara'nın aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu ilan ettikten sonra korkuya kapılıp bağ evine sığınır. Bağ evine gelen Abdülkadir, Vahap'tan hesap sorar. Vahap'ın sözlerine inanan tek kişi Fikret olur. Fikret, Çetin'le beraber Vahap'ı bulup konuşturmaya çalışır ancak Vahap yaptıklarını deliliğe vurur. Hakan ise Vahap'a canını bağışlamak için son bir şans verir. Mektuptan çıkan fotoğraf Züleyha'yı şoke ediyor Sırrı açığa çıkma noktasına gelen Hakan, mektupla ilgili Züleyha'ya bir açıklama borçludur. Hakan, okuması için Züleyha'ya mektubu verirken, zarftan çıkan fotoğraf Züleyha'yı çok şaşırtır. Züleyha intikamını alırken, Hakan'ın canı tehlikeye giriyor Züleyha, kendisini kaçıran Erdil'den intikamını çok ağır alır. Diğer yandan Çolak, Züleyha'nın evine kadar girmeye kalkınca Hakan'ın gözü döner ve Çolak'ın üzerine yürür. Her şey yoluna girmişken bu kez Hakan hain bir pusunun kurbanı olur.

24 Şubat 2022 ATV Yayın Akışı

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 20 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Bir Zamanlar Çukurova 125.Bölüm

00: 20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01: 40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

03: 55 İZLE Bir Zamanlar Çukurova