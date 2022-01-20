YouTube, yeni Premium abonelik ücretlerini açıkladı.

Türkiye’de abonelik şartları nedir? Nasıl abone olunur?

Özel yıllık abonelik teklifinden Türkiye de yararlanıyor. YouTube, 23 Ocak tarihine kadar yıllık abonelik ücretini 152,99 tl olarak belirledi. Platform, teklifleri hem yeni hem de mevcut kullanıcılar için geçerli kılıyor. Ayrıca sadece YouTube Musıc için yıllık üyelik isteyenlere yine 23 Ocak tarihine kadar 125,99 tl abonelik ücreti belirlendi.

Şu anda bazı akıllı telefonlarda YouTube’un mobil uygulamasından yıllık planın bulunduğu panele erişim sağlanamıyor. Ancak abone olmak için öncelikle youtube.com sitesinden hesabınızı açmalısınız. Ardından YouTube panelinde “YouTube’dan Daha Fazla İçerik” sekmesinde bulunan YouTube Premium seçeneğini tıklayınız. Buradan ödeme seçeneklerinin bulunduğu pencere açılıyor. “Yıllık plan, aile planı veya öğrenci planı ile tasarruf edin” yazılı cümleye tıklayınız. Seçenekler arasında Yıllık Plan ile üyeliğinizi oluşturabilirsiniz