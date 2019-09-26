Telefonunuz Çalıntı mı? Sorgula Hemen Öğren!

Çalıntı telefon sorgulama

uygulaması ile gündelik hayatta karşılaşılan olumsuz durumların biraz olsun önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Teknolojinin hayatımıza girmesi ileberaber her gün değişen modeller ile akıllı telefonlar da oldukça sık kullanılmaya başlandı. Çok özellikli ve pahalı olan bu telefonların kayıp ve çalıntı durumlarıda günden güne artmaktadır. Böyle durumlarda ise ne yazık ki çoğu kez kaybolan veya çalınan telefon bulunamamaktadır. Ancak telefonların çalıntı olduğu ihbar edilirse BTK yani Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bu konuda gerekenleri yapmaktadır. Telefonlar kısa bir süre içinde kullanıma kapatılmaktadır. Çalıntı telefonlar, IMEI numarası ile sorgulanabilmektedir.

IMEI Nedir?

IMEI numarası her telefon için farklı olan 15 haneli bir numaradır. Birnevi telefonun kimliğidir. Bu numaranın sim kartıı ile bir ilgisi yoktur. Sim kartını değiştirseniz veya telefon ayarlarınızı sıfırlasanız bile bu numara değişmez. Çünkü bu numara üretim esnasında firmanın belirlediği bir numaradır. Bu numarayı kullanarak çalıntı telefon sorgulama işlemini yaparak, ikinci el aldığınız bir telefonun çalıntı olup olmadığını kolayca anlayabilirsiniz.

IMEI Numarası ile Sorgulama Nasıl Yapılır?

Çalıntı telefon sorgulama

işlemi birçok hizmetin aynı bünye altından yürütülmesi, yani bir devlet portalı olan E-devlet sisteminin kullanılması ile beraber, bu sistemde gerçekleştirilen işlemler arasındadır. E-devlet uygulaması ile sorgulama yapmak oldukça kolay bir iştir. Birçok hizmette bu sisteme giriş yapabilmek için bir E-devlet şifresine sahip olmanız gerekmektedir. Ancak bu sorgulama işlemi için şifreye ihtiyacınız olmayacaktır. Yine de diğer hizmetlerden yararlanmak için, bir PTT şubesine nüfus cüzdanınız ile başvuru yapıp 2 tl işlem ücreti ödediğiniz takdirde E-devlet şifresine sahip olabilirsiniz. Imei numarası ile sorgulama yapmak için şu adımları izlemeniz gerekmektedir:

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2016, 15:04

· E-devlet sisteminin resmi internet sitesi olan “turkiye.gov.tr” ye giriş yapınız.· Sol üst kısımda bulunan E-Hizmetler seçeneğine tıklayınız.· Bu seçeneğe tıkladığınızda karşınıza çıkacak olan sayfada bu sistem üzerinden online olarak yararlanabileceğiniz hizmetlerin olduğu bir liste göreceksiniz. Bu hizmetlerden yararlanabilmeniz için daha önceden de belirtildiği gibi size özel olarak tanımlanmış olan E-devlet şifresine sahip olmanız gerekmektedir. Hizmetlerin yazılı olduğu bu listeden “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu” başlığına gelmelisiniz.· Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu başlığı altından yapabileceğiniz online işlemler arasından “IMEI Sorgulama” hizmetini seçiniz.· Açılacak sayfada sizden 15 haneli IMEI numaranızı istenmektedir. IMEI numaranızı yazıp, doğrulama kodunu girdikten sonra “Sorgula” butonuna tıklayıp sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.