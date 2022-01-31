PayPal Türkiye'ye Tekrar Mı Geliyor? PayPal Türkiye İle İlgili Sıcak Gelişmeler!

Türkiye'de uzun yıllar hizmet veren para gönderme kuruluşlarından birisi olan PayPal ile ilgili son dönemlerde güncel gelişmeler yaşanıyor. Dünyada en aktif olarak kullanılan online ödeme sistemlerinden birisi olan PayPal, 2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin aldığı bir karar ile birlikte kapanmıştı. Avrupa ve diğer kıtalara iş yapan Türk vatandaşlar ise yaşanan bu gelişmeler sonrasında birçok işlerinden mağdur olmuşlardı. Son dönemlerde ülkede muhalefet tarafından Meclis'e sunulan "Paypal" önergesi için çalışmalar halen devam ediyor.

Ocak ayı sonunda gündeme düşen bilgilere göre ise PayPal'ın tekrar Türkiye'de aktif olması konuşulan haberlerden bir tanesi. Yurt dışında ki işverenler ile Türkiye'de iş yapan dijital içerik üreticileri PayPal önergelerinin artık olumlu bir şekilde sonuçlanmasını istiyor. İşte son yaşanan gelişmeler..

PAYPAL'IN YASAKLANMASI TÜRKİYE'YE 50 MİLYAR DOLAR'A MAL OLDU!

Paypal, "yazılım servisi ihracatı" yapan insanlar için bir ödeme kanalıydı. Yazılım sektörünün Türkiye'de yavaşlamasına sebep olan PayPal kapanması sonrasında Türkiye'nin tahmini gelir kaybı 50 milyar dolar'a mal oldu. Dünyanın en fazla kullanılan para gönderme servislerinden birisi olan PayPal için ise çalışmalar halen devam ediyor.

PAYPAL ALTINCI KEZ MECLİS GÜNDEMİNE GELDİ!

CHP'li Milletvekili Murat Bakan, “PayPal önergemiz iki Ticaret Bakanı, üç Hazine ve Maliye Bakanı gördü, hiçbirinden de cevap alamadı” diyerek, konuya bu kez de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yanıtlaması istemiyle Meclis'e taşıdı.

Şubat ayında PayPal ile ilgili sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.