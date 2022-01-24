Paycell Nedir? Nasıl Kullanırım? Paycell nerelerde geçerli?

Paycell, tüm müşterilerine bir telefon numarasıyla anında farklı ödeme yöntemleri sunan Türkiye’nin en kapsayıcı ödeme platformudur.

Paycell’e, dilediğin bankanın kredi kartını kaydederek veya Paycell Kart alarak, anlaşmalı noktalarda kart bilgilerini işyerleri ile paylaşmadan tek tıkla güvenli alışveriş yapabilirsin.

Üstelik Turkcell müşterisiysen herhangi bir kart eklemeden anlaşmalı noktalarda Turkcell faturan ve/veya TL bakiyen ile de ödeme yapman mümkün. Ayrıca, Paycell ile cebindeki nakdi, Turkcell mağazalarından Paycell Dijital Para’ya çevirebilirsin. İster Turkcell mağazalarından, ister Turkcell Çağrı Merkezi’nden, istersen de Paycell Uygulaması’ndan faturalarını ödeyebilirsin.

Nasıl Kullanırım?

Paycell Uygulaması’nı, App store ve Google Play Store’dan indirip hemen kullanmaya başlayabilirsin. Operatör bağımsız herkes Paycell Uygulaması’nı kullanılabilir. Uygulamaya kayıt işlemlerini tamamlandıktan sonra ödeme yöntemini eklemen yeterli. Paycell logosunu gördüğün anlaşmalı iş yerlerinde, mobil uygulamalarda ve web sitelerinde Paycell ile ödeme yapabilirsin.

Paycell ödeme platformu şu anda anlaşmalı SHELL Akaryakıt İstasyonlarında, ZUBİZU mobil uygulamasında, turkcell.com.tr alışverişlerinde ve 532 Çağrı merkezinde kullanılmaktadır.

Anlaşmalı işyerlerinde ödeme yöntemi olarak tüm bankalara ait kredi kartlarını, Paycell Kart’ını ve Paycell Dijital Para’nı kullanabilirsin. Hattı mobil ödemeye açık olan tüm Turkcell kullanıcılarına, mobil ödeme de bir ödeme aracı olarak görüntülenir.

Servis Detayları

Paycell, tüm operatör müşterilerine açık Türkiye’nin en kapsayıcı ödeme platformudur. Tüm bankaların Türkiye’den alınan Visa, Master Card, Troy ve American Express markalı kredi kartları saklanabilir. Operatörlerinden bağımsız olarak tüm Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom müşterileri, anlaşmalı üye iş yerlerinde Paycell’i kullanabilir. Turkcell müşterileri harcamalarını, faturalarına yansıtarak veya TL bakiyelerinden düşerek de gerçekleştirebilir. Paycell platformu online ve yüz yüze alışverişleri destekleyen kapsayıcı bir ödeme çözümüdür. Cep telefonu numaranız ile kart numaranız ve diğer ödeme yöntemleriniz eşleştirilmektedir. Böylece ödemeleriniz bi’ numaranıza bakar. Tüm müşteri verileri, şifrelenerek ve güvenlik standartlarına uyumlu olarak saklanmaktadır.

Paycell’i kimler kullanılabilir?

Paycell’i operatör bağımsız tüm müşteriler kullanabilir, Turkcell müşterisi olmak zorunlu değildir.

Paycell’e nasıl kayıt olurum?

Paycell’e cep telefonu numarası ve güncel e-posta adresi girerek kayıt olursun.

Paycell Mobil Uygulamasını hangi platformlarda kullanabilirim?

iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlarda kullanabilirsin.

E-posta adresimi hatalı girdim, nasıl güncellerim?

Paycell’e kayıt esnasında e-posta adresini hatalı girmen durumunda, 0850 622 60 60 Paycell Çağrı Merkezi aracılığıyla güncelleyebilirsin.

Paycell’e kayıt işlemini tamamlandıktan sonra e-posta adresini değiştirmek istersen Hesap Yönetimi, Kişisel Bilgiler menüsünden e-posta adresini istediğin zaman değiştirebilirsin ancak Paycell’i kullanmaya devam edebilmek için güncel e-posta adresini doğrulaman gerekmektedir.

Paycell şifremi unuttum, yeni şifre nasıl belirlerim?

Şifre giriş ekranında yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıklaman yeterlidir. Paycell’de kayıtlı e-posta adresine şifre sıfırlama linki gönderilecektir. Bu linke tıklayarak yeni şifreni belirleyebilirsin.

Paycell’e kart nasıl eklerim?

Ana Sayfa’da sağ üst köşede yer alan ikona tıklayarak Hesap Yönetimi menüsüne erişebilir, buradan “Ödeme Yönetimi Ekle” seçeneğine tıklayarak yurt içi kredi kartlarınızı ekleyebilirsiniz. Kredi kartların 3D doğrulama yapılarak kaydedilecektir.

Paycell’e hangi kartları ekleyebilirim?

Türkiye’den alınan Visa, Master Card ve Troy markalı kredi ve banka kartları saklanabilir.

Paycell’in kart verilerimi güvenli bir ortamda saklandığından nasıl emin olabilirim?

Paycell kart verilerini PCI-DSS güvenlik sertifikalı bir altyapı ile saklanmaktadır. Kartlı Ödeme Endüstrisi Veri Güvenlik Standardı (PCI DSS), kredi kartının işlenmesi, iletilmesi ve saklanması aşamalarında uyulması gereken mantıksal ve fiziksel bilgi güvenliği kurallarını tanımlamaktadır. Bu kurallar PCI (Payment Card Industry) adı verilen ve aralarında American Express, MasterCard Worldwide, Visa, Discover Financial Services, JCB International gibi üyeleri bulunan bir konsey tarafından geliştirilmekte ve yayımlanmaktadır.

Paycell’e eklediğim kartlarım için şifre belirlemem gerekir mi?

Paycell için şifre zorunluluğu yoktur. Ancak, Paycell anlaşmalı bazı firma/işyerleri ödeme esnasında şifre talep ettiği için bu firmalar adına kayıt esnasında şifre belirleme adımı eklenmiştir.

Paycell nerelerde geçerli?

Paycell logosunu gördüğün anlaşmalı iş yerlerinde, mobil uygulamalarda ve web sitelerinde kullanabilirsin. Paycell ödeme platformu şu anda anlaşmalı SHELL Akaryakıt İstasyonlarında, ZUBİZU mobil uygulamasında, turkcell.com.tr alışverişlerinde ve 532 Çağrı merkezinden kullanılmaktadır.

Paycell ile ilgili sorularım için nereye başvurmayalım?

Paycell Müşteri Hizmetlerinden bilgi alabilirsiniz; 0850 622 60 60.

Paycell Dijital Operatör Uygulaması'nı nasıl kapatabilirim?

Paycell’in sunduğu ödeme kolaylığı ve diğer birçok hizmetten artık faydalanmak istemiyorsan 0850 622 60 60 Paycell Çağrı Merkezi aracılığıyla Paycell hesabını kapatabilirsin.

Paycell ile Shell’de mobil ödeme nedir?

Paycell ile anlaşmalı Shell istasyonlarında aracından inmeden, cep telefonunda yüklü Paycell Mobil Uygulaması ile onay vererek ödemeni hızlı ve kolayca yapabilirsin. Yakıt tutarı kayıtlı kredi kartına yansıtılacaktır.

Paycell ile Shell’de mobil ödemeyi nasıl kullanabilirim?

Paycell Mobil Uygulaması üzerindeki, “Hesap Yönetimi > Akaryakıt Ödeme Ayarları” adımından mobil ödemeyi kullanmak istediğin plaka bilgisini ve yine “Hesap Yönetimi” adımından kredi kartı bilgilerini kaydederek hemen kullanmaya başlayabilirsin.

Bilgilerini girdikten sonra, anlaşmalı Shell istasyonlarında aracından inmeden, cep telefonunda yüklü Paycell Mobil Uygulaması’na gelecek bildirime onay vererek ödeme işlemini yapabilirsin. Yakıt tutarı kayıtlı kredi kartına yansıtılacaktır.

Aylık işlem limiti 600 TL’dir. Limit her ayın başında yenilenir.

Paycell ile mobil ödeme hangi Shell istasyonlarında geçerlidir?

Paycell Mobil Ödeme Servisinden faydalanabileceğin Shell istasyonlarına buradan ulaşabilirsin.

Paycell ile Shell’de mobil ödemeyi nasıl iptal ederim?

Paycell Mobil Uygulaması üzerindeki, “Hesap Yönetimi > Akaryakıt Ödeme Ayarları” adımından kayıtlı plakanı silerek iptal edebilirsin.