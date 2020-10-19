Oppo Reno4'ün Yenilikçi Özellikleri Belli Oldu

Yenilikçi Fotoğraf Özellikleri

Yapay Zeka Renkli PortreTüm Doğru Yerleri Renklendirin Bu göz alıcı modda, canlı siyah-beyaz fon eşilğinde çarpıcı portreler çekin.

960 fps Akıllı Ağır Çekim¹Ağırdan Alalım

Reno4, saniyede kaydedebileceğimiz an sayısını dört katına çıkararak 960 fps ağır çekim oynatmayı mümkün kılar.

Akıllı Temassız KontrolTemassız, Dokunmadan Özgürlük

Akıllı Temassız Kontrol ile bir telefon çağrısını yanıtlamak veya en sevdiğiniz sosyal medya uygulamalarında² gezinmek artık daha kolaydır.

Akıllı Gözetleme ÖnlemeKişisel Gizlilik Kalkanınız

Reno4, başka biri telefonunuza göz gezdirirken açılan mesajları otomatik olarak gizler.

Yapay Zeka Renkli Portre

Bırakın özneniz siyah-beyaz bir arka plana karşı canlı renklerle ışıldasın. Bu ayırt edici stil, tüm gözlerin kaydettiğiniz veya fotoğrafını çektiğiniz kişinin üzerinde olmasını sağlar. Efekti fotoğraflarda daha da ileri götürmek için arka plan bulanıklaştırma ile ilgili ince ayar da yapabilirsiniz.

Ultra İnce Gövde

Şaşırtıcı derecede İnce, Lüks bir biçimde Hafif

Yalnızca 7.7 mm ve 165 g⁴ ağırlığıyla, bu gövdenin pek çok özelliği barındırabilmesi bir mucizedir.

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*1. Reno4'ün ağır çekim videoları 240 fps'de yakalanır ve 960 fps kare hızı oluşturmak için bir kare ekleme algoritması kullanır.

*2. Akıllı Temassız Kontrol kaydırması şu anda yalnızca Facebook, Instagram, Tiktok ve YouTube için geçerlidir. Akıllı Hava Kontrolü ile çağrı yanıtlama yalnızca sesli çağrılar için geçerlidir ve video çağrıları veya üçüncü taraf çağrı uygulamaları için geçerli değildir. Kullanıcılar bu özelliği Ayarlar-> Elverişlilik-> Hareketler ve İşaretler-> Hava Hareketleri'ne girerek etkinleştirebilirler.

*3. Albüm Hızlı Düzenleme özelliği yalnızca listelenen bölgelerde kullanılabilir: Hindistan, Endonezya, Tayland, Vietnam, Malezya, Filipinler ve Tayvan.

*4. Cihaz bileşenleri ve ölçüm yöntemlerinde küçük farklılıklar nedeniyle, cihaz kalınlığı ± 0,2 mm ve ağırlığı ise ± 3 g farklılık gösterebilir.

*5. Ekran boyutu diyagonal olarak santimetre cinsinden ölçülür. Reno 4’ün ekran boyutu tam bir dikdörtgen olarak 6.4 inçtir (yaklaşık 16.3 cm) ve ekran / gövde oranı %90.7'dir (aktif alan). Gerçek görüntülenebilir alan, yuvarlak köşeler ve kamera deliği nedeniyle daha azdır.

*6. OPPO tarafından yapılan testlerde ölçüldüğü üzere Reno4 20 dakikada %50 şarj olur. Gerçek şarj süresi, cihazın özel durumuna veya pil kullanımından sonra ortam sıcaklığı veya performans düşüşü gibi bireysel farklılıklara bağlı olarak değişebilir.

*7. 4015mAh, tipik pil değeridir. Nominal (minimum) kapasite 3920mAh'dir.

*8. Görüntülenen kalan pil gücü cihazdan cihaza değişebilir. Testte doğruluğu sağlamak için % 5 pil, 4000mAh pilin %5'ine eşdeğer bir şekilde 200mAh olarak tanımlanmıştır.

*9. OPPO Reno4'ün Hızlı Dönüş Balonu artık PUBG, AOV (Hindistan'da mevcut değil) ve Mobile Legends'ı destekliyor. Desteklenen bölgeler: Hindistan, Endonezya, Vietnam, Tayland.

*10. OPPO Share, dosyaları başka bir OPPO cihazına veya seçilen diğer cihazlara aktarmak için kullanılabilir.

*11. OPPO Lab yalnızca belirli operatörler için geçerlidir.

*12. Ürün resimleri sadece referans içindir. Tedarikçilerdeki değişiklikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bazı ürün özellikleri ve açıklamaları değişebilir. Lütfen tüm kriterler için gerçek ürüne bakın.

*13. Bu ürün açıklamasındaki bilgiler, OPPO'nun teknik parametrelerinin yanı sıra laboratuvar ve tedarikçi test verilerinden elde edilmektedir. Gerçek ürün özellikleri, test yazılımı sürümüne, özel test ortamına ve belirli sürüme bağlı olarak biraz değişebilir.