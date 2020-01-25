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Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS) Nedir? Nasıl Kullanılır?
Emniyet Genel Müdürlüğünce geliştirilen Kiralık Araç Bildirim Sistemi–KABİS hizmet vermeye başlamıştır.
Bilim ve Teknoloji 25.01.2020, 11:20 25.01.2020, 11:24
KABİS ile sistemin kullanıcısı olan araç kiralama şirketlerinin sorumlu işleticileri ve yöneticileri, kiralanan araç bilgileri ile aracı kiralayanların kimlik bilgilerini Emniyet Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda anlık bildirebileceklerdir.
Kiralama şirketi yetkili kullanıcısı Emniyet Genel Müdürlüğü kurumsal web sayfası www.egm.gov.tradresinde yer alan Kiralık Araç Bildirim linkini tıklayarak ya da doğrudan arackiralama.egm.gov.tr adresi üzerinden bildirimlerini
Ömer yılmaz 4 yıl önce
Geçim sıkıntısından ne yapacağımızı bilmezken devlet yeni yasalar cikarip bizi zora sokar.dürüst namuslu ahlaklı is yapmamıza izin vermez.devlete düşman eder halkı artık bir şehit geldiğinde halk Üzülmez ağlamaz hatta güler geçer. Sorumlusu halkını düşünmeyen hükümetin politikasının. Çıkar meselesi yapmıştır kasaları bosalttikca esnafın tepesine çıkar ezdikce ezer.hani bir deyim vardır ya sinekten yağ çıkarmak işte öyle bir şey bu.
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barış sonağ 2 yıl önce
boş boş konuşma lan neyini zora sokuyor işini kolaylaştırıyor hırsıza arsıza teröriste araba vermemen için seni uyarıyor senden parada istemiyor provakatörlük yapma için yazıyorsun işte Allah bilir araç kiralama şirketi yok kabisin ne olduğunu bile bilmiyosundur
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4 yıl önce
kardeş boş yapma artık yaa devleti suclamaktan vaz geçin
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FEVZİ ALADAĞ 3 yıl önce
Bu sistem nası kulanılıyor
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Yasemin 2 yıl önce
KABİS'e giriş yapıyorum e-posta ve sifreyi doğru yazıyorum ama hep " bilgilerinizi control ediniz "yazılyor ne yapmalıyım?
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KAHRAMAN KANIK 6 ay önce
SİZİN SIKINTIDAN BENIMDE OLDU ŞİFREYİ GİRİYORUM KABUL ETMİYOR NASIL OLCAK
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ALİ 2 yıl önce
GÜNAYDIN YASEMİN HANIM BENİM KABİS SİSTEMİMDE AYNI ŞİFREYİ KABUL ETMİYO ŞİFREYİ DEĞİŞTİREBİLİYORUM AMA GİRİŞ YAPAMIYORUM SİZDE BU SORUNLA KARSILAŞTINIZ GALİBA NASIL ÇÖZDÜNÜZ MÜSAİT OLUNCA YAZARMISINIZ TESEKKÜRLER
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MÜCAHİT AY 1 yıl önce
KABİSE GİRERKEN ŞİFREMİ DEĞİŞTİRDİM FAKAT HEREYİ DOĞRU YAZMAMA RAĞMEN BİLGİLER YANLIŞ UYARISI ALIYORUM BİLEN YARDIM EDEBİLİRMİ ?
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EROL UÇAR 12 ay önce
ŞİFREMİ DOĞRU YAZMAMA RAĞMEN GİRİŞ YAPAMIYORUM,ŞİFREYİ DEĞİŞTİREBİLİYORUM AMA YİNEDE GİRİŞ YAPAMIYORUM.
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kahraman kanık 6 ay önce
sorunu nasıl çözdünüz bendede aynı sıkıntı var
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umut öztinç 11 ay önce
kabis şifremi unuttum nasıl değiştirebilirim
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