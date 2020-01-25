Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS) Nedir? Nasıl Kullanılır?

Emniyet Genel Müdürlüğünce geliştirilen Kiralık Araç Bildirim Sistemi–KABİS tarihi itibariyle hizmet vermeye başlamıştır.

KABİS ile sistemin kullanıcısı olan araç kiralama şirketlerinin sorumlu işleticileri ve yöneticileri, kiralanan araç bilgileri ile aracı kiralayanların kimlik bilgilerini Emniyet Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda anlık bildirebileceklerdir.

Kiralama şirketi yetkili kullanıcısı Emniyet Genel Müdürlüğü kurumsal web sayfası www.egm.gov.tradresinde yer alan Kiralık Araç Bildirim linkini tıklayarak ya da doğrudan arackiralama.egm.gov.tr adresi üzerinden bildirimlerini