Genç Bilim İnsanları Türkiye’de

ICYS Uluslararası Genç Bilim İnsanları Konferansı (Conference of Young Scientists) Kuşadası Pine Bay Otel’de düzenlenen törenle başladı. Fizik, Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Çevre Bilimi ve Yaşam Bilimleri dalında gerçekleşecek yarışmada Afiş Sergisi (Poster Dalı)’da yer alıyor.20 ülke, 111 proje, 263 katılımcı, 25 Nisan 2015 tarihine kadar Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı, İzmir Üniversitesi ve İzmir Özel Fatih Koleji’nin ev sahipliğinde yarışacak. Her yıl farklı bir ülkede gerçekleşen bu önemli yarışmaya dünyanın dört bir yanından genç beyinler katılıyor.Kuşadası’ndaki açılış törenine Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, İzmir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve İzmir Özel Fatih Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Doğanata, İzmir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kayhan Erciyeş, ICYS Kurucu Başkanı Dr. Zsuzsa Rajkovits, Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Selim Doğanata, akademisyenler, davetliler, yarışmacı ülkelerin öğrenci ve öğretmenleri katıldı. Açılış konuşmalarında Ali Rıza Doğanata ve Prof. Dr. Kayhan Erciyeş İzmir Üniversitesi ve Doğanata Eğitim Kurumları hakkında bilgi verdi.Doğanata, konuşmasında, ICYS’ye Türkiye adına ev sahipliğini üstlendiklerini belirterek şunları söyledi: “Bu konferans genç bilim insanlarını teşvik etmek, proje üretmelerini sağlamak için düzenleniyor. Gençler, Uluslararası alanda kendi yaşıtlarının ürettiklerini görerek, bilgilerini paylaşarak kendilerini geliştirsinler diye düzenleniyor. Dünyada çok hızlı bir gelişme, inovasyon alanında çok büyük ilerlemeler var. Bu gelişmelere ayak uyduran ülkeler ileriye, başaramayanlar geriye gidiyor. Eğitim sistemleri de buna bağlı olarak değişmek zorunda. Proje bazlı eğitim çok önemli. Eski tip eğitim sistemleri ile bir yere kadar gidiliyor. O sistemlerle yenilik ve inovasyon gelişmelerine ayak uydurmak çok zor. Onun için öğrencilerimizi projelere teşvik ediyoruz”Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ve Belediye Başkanı Özer Kayalı da ICYS yarışması için Kuşadası’nın seçilmiş olmasından dolayı mutluluklarını dile getirerek desteklerinin süreceğini kaydetti. ICYS Kurucu Başkanı Dr. Zsuzsa Rajkovits de Türkiye’de yapılan bu büyük organizasyonun mükemmel başladığını ve hayran kaldığını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Törene damga vuran İzmir Özel Fatih Koleji öğrencilerinin hazırladığı “Gölgen Yeter Türkiyem” adlı gösteri oldu. Türkiye’nin her bölgesini vücutlarıyla oluşturdukları gölgelerle perdede canlandıran öğrenciler izleyicileri hayran bıraktı.Belaraus, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Gürcistan, Almanya, Macaristan, Endonezya, İran, Litvanya, Makedonya, Malezya, Hollanda, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Tayland, Türkiye ve Ukrayna’dan yarışmalarla seçilerek gelen Genç Bilim İnsanları, seçkin jüri önünde hafta boyunca ter dökecek ve projelerini anlatacaklar.