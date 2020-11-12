Facebook - Giriş Yap veya Kaydol

Hesap oluştur veya Facebook'a giriş yap. Arkadaşlarınla, akrabalarınla ve tanıdığın diğer kişilerle bağlantı kur. Fotoğraf ve videolar paylaş, mesajlar gönder, dilediğince eğlen

Facebook'a giriş yapma yöntemlerini sizlerle paylaşıyoruz. İnternet aleminin en çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook'a zaman zaman giriş sorunu yaşandığı bildirildi. Kullanıcılardan gelen mesajlarda giriş problemlerinin yanı sıra paylaşım yapmakta da aksamalar olduğu ifade edildi. Peki Facebook'a DNS ayarlarıyapılarak nasıl giriş yapılır? İşte Facebook'taki son gelişmeler ve giriş bilgileri.



Twitter giriş nasıl yapılır? Twitter VPN ve DNS ayarları!



Twitter giriş ekranını haberimizden görebilirsiniz. Twitter uygulamasına giriş problemi yaşayan kullanıcılar haberimizde verdiğimiz VPN uydulaması ve DNS ayarlaması yaparak giriş yapmayı deneyebilirler. Akşam saatlerinde yaşanan giriş problemlerinin ardından kullanıcılar da farklı yöntemler ile hesaplarına erişmeye çalışıyorlar. İşte Twitter giriş ekranı, VPN bilgileri ve DNS ayarları.Twitter'a giriş yapılamamasının ardından, vatandaşlar ise çözümü DNS ayarlarını değiştirmede buldu. Twitter'ın en kısa sürede erişime açılması bekleniyor. Twitter'a DNS ayarlarını değiştirerek girmek isteyenler haberimizdeki adımları izleyebilirler.İşte en yeni DNS ayarları ve numaraları.DNS değiştirmek için şu adımları uygulayın:Başlat - Denetim Masası - Ağ ve internet - Ağ ve Paylaşım Merkezi - Bağdaştırıcı ayarları değiştirin - Wifi kullanıyorsanız o ağı seçin ya da kablolu kullanıyorsanız Yerel Ağ Bağlantısına sağ tıklayıp özellikler diyin. Daha sonra açılan sayfadaİnternet protokolü 4seçin ve uygulan olan DNS ayarlarından birini giriniz. Biz sizlere Google DNS ayarlarını öneriyoruz. Daha sonra ise çıkarken ayarları doğrula dedikten sonra tarayıcıları yeniden başlatınız. Artık erişim yasağı olan sitelere girebilirsiniz.



TELEFONDAN VEYA BİLGİSAYARDAN TWİTTER'A NASIL GİRİLEBİLİR?



Akıllı telefonunuzdan 'Google Play Store' ye ya da 'Apple Store' uygulamasına 'Hotspot Shield VPN' yazarak Hotspot Shield programını aratın. Android telefonlarda 'Hotspot Shield VPN Android' olarak çıkacaktır. Programı yükleyin ve sorunsuz bir şekilde Twitter'a giriş yapın.





Aşağıda güncel DNS ayarlarına ulaşabilirsiniz.



Google – DNS Ayarları:8.8.8.88.8.4.4



Open DNS Ayarları:208.67.222.222208.67.220.220





NORTON – DNS Ayarları:198.153.192.1198.153.194.1Uydunet - DNS Ayarları:62.248.80.16162.248.80.162Dnsadvantage - DNS Ayarları:156.154.70.1156.154.71.1ScrubIt - DNS Ayarları:67.138.54.100207.225.209.66GTEI - DNS Ayarları:4.2.2.14.2.2.24.2.2.34.2.2.44.2.2.54.2.2.6OpenNic Project DNS Adresleri ve Ayarları (Türkiye'ye en yakın DNSSizlere göstereceğimiz DNS değiştirme yöntemleri ile erişim güçlüğü yasağı yaşadığınız tüm sitelere giriş yapabilirsiniz. Özellikle Twitter'a girişte sorun yaşayan kullanıcılar DNS değiştirerek yasaklı sitelere giriş yapabilirler.Yasaklı sitelere giriş için öncelikle Zenmate uygulamasını indirmeniz gerekmektedir.Zenmate resmi sitesine girerek uygulamayı başarılı şekilde aktif edebilirsiniz DNS değiştirme ayarları için aşağıdaki uygulamalara bakabilirsiniz.VPN (Sanal Özel Ağ)Açılımı Sanal Özel Ağ olan VPN de yasaklı sitelere girmek için bir başka formül. Bu yöntem ise proxy sitelere göre daha güvenilir sayılabilir. VPNile yurtdışındaki bir bilgisayara bağlanarak yasaklı sitelere girebiliyorsunuz.Bunun için VPN hizmeti sunan şirketlerden aylık bir bedel karşılığında hesap satın almanız gerekiyor. Bu servisi kullanmaya başladığınızda bilgisayarınız önce yurtdışındaki herhangi bir sunucuya (Paris,Washington, Londra, Madrid vb.) bağlanıyor ve bu bilgisayar üzerinden siteye giriyorsunuz.Elbette Türkiye dışında diğer ülkelerde mahkeme kararıyla herhangi bir engelleme uygulaması olmadığından yasaklı site engelini böylece aşmış oluyorsunuz.Twitter giriş nasıl yapılır?Twitter VPN ve DNS ayarları yaparak giriş yapma işlemlerini haberimizden görebilirsiniz. Günümüzde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'a giriş yapma sorunu yaşandığında farklı yöntemler ile hesaplara erişilmek isteniyor. Peki DNS ayarları nasıl yapılır? Bugün akşam saatlerinde bir çok kullanıcı hesaplarına erişim sağlayamadı. İşte VPN Twitter giriş paneli ve detaylı bilgiler.