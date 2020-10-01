Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'nden Kapadokya Üniversitesi'ne Ziyaret

Okulların sadece sınavlardan ibaret bir mekan olmadığı bilincinde olan okulumuz, 11. sınıflar ile online olarak yaptığı görüşmeler sonunda İHA (İnsansız Hava Araçları) nın oluşumu ve uygulanması ile ilgili bir sosyal etkinlik yapılmasına karar verdi. Öğrencilerimiz, Kapadokya Üniversitesi işbirliği ile yapılan etkinlikte yeni normale uygun bir şekilde "Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu"nu ziyaret ettiler ve İHA'ların her aşamasını detaylı bir şekilde incelediler.