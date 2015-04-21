Aracınızın Beyni Artık Cep Telefonunuzda!

Adana merkezli bir bilişim firmasının geliştirdiği İOBD2 adını verdiği cihaz ve buna bağlı yazılım sayesinde artık aracın motor ve tüm elektronik aksamına cep telefonundan bağlanılabiliyor, bütün verileri kontrol edilebiliyor, müdahale edilerek arızaları düzeltilebiliyor.Adana’da faaliyet gösteren Nitro Bilişim, ‘iOBD2’ ismini verdiği mobil araç arıza tespit ve kontrol cihazı ile araç bilgilerini cep telefonundan takip etme imkanı sağlıyor. İOS ve Android tabanlı cep telefonlarına indirilebilen bu uygulama sayesinde, aracın arıza tespiti yapılabiliyor, çıkan arızalar silinebiliyor, düzeltilebiliyor, performansı test edilebiliyor, seyahat geçmişi ve kullanım durumu görülebiliyor.“ARTIK MEKANİK SORUNDAN ÇOK DİJİTAL SORUN ORTAYA ÇIKIYOR”Geliştirdikleri cihaz ve yazılım hakkında bilgi veren Nitro Bilişim Teknik Müdür Burak Akarsubaşı, otomotiv sektörünün artık mekanik aksamlardan elektronik aksamlara geçiş yaptığını kaydederek, “Bu sebeple artık araçlarda mekanik sorunlardan çok dijital sorunlar ortaya çıkıyor. Bu teknolojilerin gelişmesinin ardından Nitro Bilişim olarak oto elektroniğine daha detaylı müdahale edebileceğiniz bazı arza tespit cihazlarıı üretiyoruz. Bunlardan önde gelen ürünümüz iOBD2. iOBD2 ürünümüz aracın beynine OBD soketinden bağlanarak, aracınızın elektronik aksamı, elektronik aksamında yaşadığı hatalar ile ilgili bilgi veren bir cihazdır. Bu cihaz kibrit kutusu büyüklüğündedir. Bluetooth ve wifi aracılığıyla cep telefonunuza araçtan aldığı bilgileri gönderir. Aracınızın bütün canlı değerlerini iOBD2 aracılığıyla cep telefonu ekranınızda görebilirsiniz. Bunların içinde aracın hızı, RPM’i, O2 sensor basıncı gibi genel bilgileri alabiliyorsunuz. Bunların yanında aracın performansı, yakıt tasarrufu ile ilgili harcamalarını detaylı olarak görebiliyorsunuz” dedi.“EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ HATA KODU SİLME”iOBD2 cihazının hem sektörel hem de kişisel olarak kullanılabileceğine dikkat çeken Akarsubaşı, “Sektörel olarak özellikle oto galericiler araç alırken aracın ne kadar yıprandığını, daha önce hangi hata kodlarını verdiğini çok detaylı bir şekilde görebilirler. Son kullanıcı noktasında ise çok daha geniş kullanım alanı söz konusu. iOBD2 cihazının en önemli özelliği hata kodu silme. Servise gitmeden önce iOBD2 cihazıyla aracınızı analiz ederek, serviste hangi tür arızaların giderileceği veya sizin bilmediğiniz hangi arızaların olduğunu görebiliyorsunuz. Aracınızın göğsünde yanan arıza lambaları, servis lambaları, yağ lambaları gibi bir çok arızayı detaylı Türkçe açıklamalarıyla görebiliyor ve bunları tek bir tuşla silebiliyorsunuz. Aynı zamanda araç satın alırken özellikle beygir ve tork değerlerini ölçerek aracınızın yıpranma payını, daha önce nasıl kullanıldığını elde edebilirsiniz. Cihaz performans testi bölümü var. Bire bir grafiksel olarak net sonuç alabiliyorsunuz. Seyahat geçmişi özelliği sayesinde ise iOBD2 cihazı takılı olduğu sürece aracınız nerelere gitmiş, hangi hızla ne kadar yol kat etmiş bunlara detaylı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz” diye konuştu.