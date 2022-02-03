Apple'ın En Ucuz Telefonu: iPhone SE 3 Çıkıyor! İşte Fiyatı, Özellikleriyle İphone SE 3

Artan döviz kurları ve enflasyon rakamları sonrasında iPhone fiyatları aldı başını gitti. Vatandaşlar yeni model telefon almak istediklerinde ki yaptıkları araştırmalar sonrasında gördükleri fiyatlar hayal kırıklığına uğratıyor. Durum böyle olunca Apple ise en yüksek satışı olan ülkelerden birisi olan Türkiye'de satılmak üzere yeni iPhone SE 3 modelini tanıttı. Mart 2022 ayında tüm dünyada satışa sunulacak olan dünyanın en ucuz iPhone telefonu geliyor. Peki özellikleri, fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Ucuz iPhone SE 2022 Fiyatı Ortaya Çıktı!

5g özellikli en ucuz iPhone modeli olarak bilinen iPhone SE 2022 veyahut iPhone SE 3 fiyatları basına sızdırıldı. En ucuz iPhone modeli olan iPhone SE 3'ün fiyatının 300 dolar olacağı bilgisine ulaşıldı. Artan döviz kuru ve dalgalanmalara göre ise fiyatlarda değişiklik olabilir. Şimdilik ise Türkiye'de satışa sunulacak olan iPhone SE 3 modelinin 300 dolar karşılığı 4.074,96TL olacağı biliniyor. Elektronik mağazalarda ise bu satış fiyatları 4.074,96TL + KDV şeklinde satılacağı söyleniyor. Buna göre ise en ucuz iPhone modelinin fiyatının 4900-5200 bandında olması bekleniyor.

iPhone SE 3 Özellikleri

iPhone 8 kasasına benzer bir tasarımın kullanılacağı yeni ucuz iPhone modelinin mart ayında montajlanacağı ve Nisan - Mayıs aylarında satışa hazır olacağı belirtildi.

Telefon 4.7 inçlik ekrana sahip olacak, gücünü ise iPhone 13 serisindeki Apple A15 Bionic çipinden alacak. Adından da anlaşılacağı gibi telefonda 5G desteği olacak.