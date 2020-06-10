ABD ve Çin’den alınan ürün artık Türkiye’de imal ediliyor
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE BULUNAN KAPADOKYA TEKNOPARK’TA DAHA ÖNCE ABD, ÇİN VE ALMANYA’DAN GETİRİLEN FERROBOR TOZU ÜRETİLMEYE BAŞLANDI.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde bulunan Kapadokya Teknopark’ta daha önce ABD, Çin ve Almanya’dan getirilen ferrobor tozu üretilmeye başlandı.
ABD, Çin ve Almanyan’dan getirilerek Türkiye’nin bir çok alanda kullandığı ferrobor tozu Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi bünyesinde bulunan Kapadokya Teknopark’ta üretilmeye başlandı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren ve üniversite öğretim üyeleri tarafından kurulan BC Teknoloji Danış. İmalat Ltd. Şti. ülkemizin önemli ihtiyaçlarından olan ve bugüne kadar yurtdışından yüksek maliyetlerle ithal edilen ferrobor, ferrotitanyum, ferrovanadyum, Ferro niobyum gibi Ferro alaşım tozlarını mikron boyutlarda üreterek bir ilk gerçekleştirdi. Bu mikron tozlar kaplama, toz metalürjisi, döküm sanayi, elektrod üretimi gibi birçok önemli sektörlerde kullanılıyor.
“Türkiye’de ilk defa üretimi yapılıyor”
Doç. Dr. Cemal Çarboğa bu ürünün Türkiye’de ilk defa üretimi yapıldığını ve yurtdışından getirilen ürünlerden daha kalitelisin ürettiklerini söyledi. Çarboğa, “Türkiye’de ilk defa üretimi yapılıyor. Siparişlerimiz de geliyor. Buradaki en büyük avantajda akademik olarak tozları değerlendiriyoruz. Ölçülendiriyor, sınıflandırıyor ve ona göre de bir uzman yardımıyla kişilere, akademisyenlere, dökümcülere, kaplama yapan firmalara gönderiyoruz” diye konuştu.