KAYSERİ (AA) - Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, "Bir yere üye olurken Facebook size ikinci şifrenizi sorsun. Cep telefonundan gelen ikinci bir doğrulama koduyla çevrimiçi olabilin. Çünkü bu şekilde hesaplara girilebilmesi mümkün değil." dedi.

Siber güvenlik sektörünün önde gelen dört markası tarafından 10 ilde gerçekleştirilmesi planlanan "Secure Day" etkinliğinin yedincisi Kayseri'de yapıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantıda, alanında uzman isimler, siber güvenliğin şirketler için önemine değinerek uyarılarda bulundu.

Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siber saldırılarda son yıllarda artış yaşandığını söyledi.

Akkoyunlu, Facebook'un 50 milyon kullanıcısının hesaplarının ele geçirildiği ihtimaline yönelik sosyal medya kullanıcılarının endişe duyduğunu ifade etti.

En kapsamlı güvenlik vakalarından biri olarak tarihe geçeceği düşünülen bu saldırıya karşı tüm kullanıcıların özellikle şifre güvenliği ile ilgili çeşitli önlemler alması gerektiğini belirten Akkoyunlu, Facebook kullanıcılarının çevrimiçi güvenliği için uyarılarda bulundu.



Türkiye'nin Facebook'u en çok kullanan ülkeler arasında yer aldığını dile getiren Akkoyunlu, şunları kaydetti:

"Facebook kullanıcılarına şifrelerini değiştirmesini öneriyoruz. Büyük küçük harf kullanarak yeni bir şifre kullanılmalı. Mümkünse çift faktör doğrulamayı aktif hale getirmelerini tavsiye ediyoruz. En azından bu şekilde bir yere üye olurken Facebook size ikinci şifrenizi sorsun. Cep telefonundan gelen ikinci bir doğrulama koduyla çevrimiçi olabilin. Çünkü bu şekilde hesaplara girilebilmesi mümkün değil. Facebook'unuz kırıldığı vakit her şeyiniz kırılmış gibi bir duruma düşüyorsunuz. Mail hesabıyla Facebook şifrelerinin aynı olmamasına da dikkat edilmesi gerekiyor."