NEVŞEHİR (AA) - Uluslararası Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu'nun (MESMAP) 5'incisi Nevşehir'de başladı.

Ortahisar beldesindeki bir otelin konferans salonunda, Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği'nin (ATABDER) organizasyonu ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi, Japonya Kumamoto Üniversitesi, Tayland Khon Kaen Üniversitesi, Hindistan Eczacı Akademisyenler Birliği, Brezilya Rio de Janeiro Üniversitesi gibi ulusal ve uluslararası kuruluşların desteğiyle gerçekleştirilen sempozyum, 37 ülkeden yaklaşık 200 bilim insanının katılımıyla düzenleniyor.

Sempozyumun ilk gününde gıda, ilaç, kozmetik ve diğer alanlardaki çalışmaların ele alındı. Bilim insanları, ülkelerinde tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda yaptıkları çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi ve ATABDER Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2013 yılından bu yana Türkiye'de düzenlenen sempozyumun, farklı iklim ve bitki türlerine sahip ülkelerde çalışma yapan bilim insanlarını bir araya getirdiğini söyledi.

Tıp, gıda mühendisliği, ziraat, biyoloji ve kimya gibi alanlarda çalışan akademisyenlerin, tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda yaptıkları çalışmaları burada paylaştıklarını belirten Şekeroğlu, "İnsanlık yararına kullanım konusunda bilimsel çalışmaları derleyip bir araya getiriyoruz. Japonya'dan Tayland'a, Endonezya'dan Peru, Rusya, Hindistan'a kadar çok sayıda ülkeden katılımcı var. Dünya genelindeki tıbbi bitkiler burada konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şekeroğlu, bu sayede Türkiye'nin milli ilaç projesi kapsamındaki ileriye dönük çalışmalarına da katkı sağlamış olduklarını kaydetti.

Sempozyum, 28 Nisan'a kadar devam edecek.