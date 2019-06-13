ŞANLIURFA (AA) - Turkcell'in özel yetenekli öğrencilerin, yeni nesil teknoloji ve eğitimlerle gelişimi için 2016'da hayata geçirdiği "Zeka Gücü Projesi" kapsamında Şanlıurfa'da teknoloji sınıfı açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2016'da başlatılan proje kapsamında Haliliye Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bünyesinde "Zeka Gücü teknoloji sınıfı" kuruldu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Haliliye BİLSEM'de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hedefleri bulunan bir ülke olduğunu belirterek, eğitimden sağlığa, ekonomiden savunmaya kadar belirlenen hedeflere ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Ülkedeki genç nüfusun çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Er, şöyle devam etti:

"Özel yetenekli çocuklar bizim için çok önemli. Bugün 43 bin çocuğumuz BİLSEM'lerde tanılama eğitimi alıyor. Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle daha çok öğrenciye tanılama hizmeti sunacağız. İnşallah yakın bir gelecekte 43 bin olan bu rakamı daha çok yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Bu ülkenin gücünü, var olan potansiyelini yine toplumun yararına sunma kararlılığı içindeyiz. Bu tabii ki ciddi bir külfet gerektiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak özel teşebbüslerle iş birliğimizi çok önemsiyoruz. Zeka Gücü Projesi 2023 eğitim vizyonumuzla çok uyumlu ve ciddi katkı yapıyor. Turkcell'e katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum."

- "Hedefimiz sınıfları yapay zeka atölyeleriyle donatmak"

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili de aklın rehberliğinde eğitim vermeye çalıştıklarını söyledi.

Son yıllarda BİLSEM sayısını artırdıklarını belirten Bilgili, şunları kaydetti:

"Şu an BİLSEM'lerde 43 bin öğrencimiz var ama 3 ay sonra yeni dönemde öğrenci sayımızın 70 bin olacağını kuvvetle varsayıyoruz. BİLSEM'ler çok önemli yetenek havuzları. Türkiye'nin 70 bin kişilik özel yetenekli havuzu var. Türkiye'nin değerini hep beraber geliştirmekle sorumluyuz. Çocuklarımızın ortamını ne kadar zenginleştirirsek o kadar büyük işler ortaya çıkaracaklar. İşte Turkcell'le Zeka Gücü sınıflarında tam olarak bunu yapıyoruz. Ayrıca önümüzdeki dönem hedefimiz bütün sınıflarımızı yapay zeka atölyeleriyle donatmak." şeklinde konuştu.

- "Hayırlı hizmetler yapıyoruz"

Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç da Türkiye'nin iki önemli probleminin bulunduğunu, bunun birinin sermaye diğerinin ise eğitim yetersizliği olduğunu belirtti.

Kurum olarak bu problemlerin çözümü için çalıştıklarını dile getiren Koç, "Hayat boşluk kabul etmez. Batı'daki onca gelişmelere rağmen Çin ve Hindistan önemli atılımlar içinde. Bizler Müslüman medeniyetin temsilcisi olarak da Türkler ve Turkcell de katkı sunuyor. Hayırlı bir hizmet yaptığımıza inanıyoruz. Zeka Gücü sınıfları ile 3 yıl önce yakılan teknoloji eğitimi ışığının hızla yayılmasından memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de kentin eğitim alanında ciddi yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu anlatarak, bu anlamda yürütülen her projeye destek verdiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er ile beraberindekiler teknoloji sınıfını ziyaret etti, öğrencilerin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Katılımcılara projesi hakkında bilgi veren 9 yaşındaki Umut Demir, yiyeceklerin bozulmaması için proje hazırladığını belirterek, BİLSEM'de aldığı eğitimlerle gelecek çok iyi projeler hazırlayacağına inandığını söyledi.