Türk-İslam bilim insanlarını bal mumu heykellerle tanıtıyorlar

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de "Farabi, Piri Reis, Mimar Sinan, İbn-i Sina, Ömer Hayyam" gibi Türk-İslam bilim dünyasından 40 kişinin bal mumu heykelinin sergilendiği AÜ Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi, bilim adamları ve eserleri hakkında bilgi vererek, zihinlerde geçmiş ile gelecek hakkında köprü kuruyor.

AÜ Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 bin metrekarelik kapalı alana sahip merkezin 5 bin metrekarelik alanının bilim dünyası, sergi ve fuaye alanı ile anfi tiyatrodan oluştuğunu belirtti.

Topal, merkezin alt katındaki 10 bin metrekarelik bir alanında ise bilim, kültür ve sanat okulu, kütüphane ve musiki tarihi salonunun yer aldığını kaydetti.

Merkezin tamamen bir kültür kompleksi olduğunu ifade eden Topal, şunları belirtti:

"Merkezin üst katındaki bilim dünyasında 19. yüzyıl Osmanlı sivil mimarisi, Selçuklu dönemine ait eyvanlı medreseler üslubu, Anadolu taş mimarisi ve Osmanlı klasik dönemine uygun yapılmış dört farklı birimimiz var. Bu dört birimde Türk-İslam dünyamızın matematik, astronomi, tıp, fizik gibi alanlardan öne çıkmış bilim insanlarının bal mumundan 40 heykeli bulunuyor. Aralarında Farabi, Zehravi, Sabuncuoğlu Şerafettin, Piri Reis, Mimar Sinan, İbn-i Sina, Ömer Hayyam, Matrakçı Nasuh, Uluğ Bey gibi Türk-İslam dünyasının bilim insanlarının bulunduğu heykellerimiz Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Mutluhan Taş ve ekibi tarafından hazırlandı."

Heykellerin sanatsal değerinin çok yüksek olduğunu aktaran Topal, "Heykellerle Türk-İslam dünyasının medeniyet olma aşamalarını anlatıyoruz. Bal mumu heykellerimizi canlı sananlar oluyor. Ziyaretçileri çok beğenip fotoğraf çektiriyor." diye konuştu.

- "Her bilim insanı için belgesel hazırlandı"

Topal, Türk-İslam dünyasının geçmişteki gelişmelerinden insanların bilgi sahibi olmasını amaçladıklarına değinerek, yaşanmış bir medeniyeti bugüne yansımalarını insanlarla buluşturduklarını bildirdi.

Birimlerde heykellerini yanı sıra çeşitli tanıtım özelliklerinin de bulunduğunu anlatan Topal, "Ziyaretçiler heykellerin yanı sıra Türk-İslam dönemi bilim adamlarımızın o dönemde kullandığı aletleri de görme imkanına kavuşuyor. Heykellerimizin yanında birer televizyon var. Bu ekranlarda TRT stüdyolarında hazırlanmış bal mumu heykellerin ait olduğu bilim insanlarının bilgilerini içeren belgeseller bulunuyor. Bilgilendirme panolarının yanı sıra rehberlerimiz de Türk-İslam büyükleri hakkında bilgiler veriyor." ifadesini kullandı.

Topal, ücretsiz gezilebilen merkezi, kurulduğu günden bu yana 150 bin kişinin ziyaret ettiğini vurguladı.

- Rehberlik hizmeti memnuniyetle karşılanıyor

Merkezini rehberlerinden AÜ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü son sınıf öğrencisi Hüseyin Doygun, müzedeki 40 Türk-İslam coğrafyasına ait bilim insanın bal mumu heykellerinin vatandaşlara tanıttıklarını dile getirerek, bu hizmetten ziyaretçilerin memnun olduğunu söyledi.

Kızı Berfin ile merkezi ziyaret eden Ender Naz da merkezdeki bal mumu heykellerin çocukların ve yetişkinlerin bilim insanları hakkında bilgilenmesi için çok faydalı olduğunun altını çizerek, söz konusu alanın kentin görülmesi gereken yerlerinden olduğunu vurguladı.

Eşi Melike ve kızı Gökçe ile merkezi ziyaret eden Selami Yılmaz da Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nin Türk ve İslam dünyası hakkında bilgilenme açısından gezilmesi ve görülmesi gereken bir yer olduğunu ifade etti.