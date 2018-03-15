TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

KAYSERİ (AA) - TÜBİTAK 49'uncu Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'nda Kayseri bölgesinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, ödüle layık görülen öğrencilerin dünya çapında ses getirecek çalışmalar yapacaklarına inandığını söyledi.

Yarışmada dereceye giren projelerin 982 proje arasından seçildiğini aktaran Elmalı, her projenin kendileri için anlamlı ve önemli olduğunu vurguladı.

Osman Elmalı, yarışmanın gençlerin temel ve sosyal bilimler alanındaki çalışmalarını teşvik edeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Devletimiz, büyük Türkiye'nin inşası yolunda genç bireylerimizi yetiştirmek için her türlü imkanlarını seferber etmektedir. Bir ülkenin gücü, milli güç unsurlarından oluşur. Askeri gücünüz ne kadar ileri olursa olsun, ekonomik gücünüz ne kadar iyi olursa olsun, teknolojik güç yoksa geride kalırsınız. Şu an ordumuzun sınır içi ve ötesinde yürütmüş olduğu operasyonlarda kullanılan insanlı ve insansız hava araçları, fırtına obüsleri, helikopterleri gibi yerli üretim, teknolojik araç ve mühimmatların temeli, gençlerimizin bilimsel projelere ilgisi ve emeğinin sonucudur."

TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sebahattin Ünalan da öğrencilerin proje üretmek için teşvik edilmesi ve desteklenmesinin gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından 12 kategoride dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.