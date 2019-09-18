Teknoloji devleri TEKNOFEST'te yerini aldı

İSTANBUL (AA) - Google, Microsoft ve Samsung'un aralarında bulunduğu dev bilişim firmaları Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) ziyaretçilerle buluştu.

Çok sayıda yerli ve yabancı kurum ile kuruluşun katılım sağladığı TEKNOFEST İstanbul'da, Google, Microsoft ve Samsung'un aralarında olduğu dev teknoloji şirketleri de servislerini ve teknolojilerini tanıtmak amacıyla stant açtı.

Koreli teknoloji şirketi Samsung TEKNOFEST İstanbul'un "silver" sponsorları arasında da yer alırken, etkinlikte yeni akıllı telefon serisini, akıllı ev sistemlerini ve çeşitli ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Samsung'un sanal gerçeklik deneyimi sunduğu etkinlik de katılımcı öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

ABD'li bilişim devi Google ise etkinlik kapsamında düzenlenen Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi'ne katkı sağladı.

Google ayrıca standında düzenlediği etkinliklerle, dijital dünyada başarılı olmak amacıyla tasarlanan Google Dijital Atölye servisiyle ilgili TEKNOFEST katılımcılarını bilgilendirirken, kodlamaya ilgi duyanlara yönelik Google Developers programını tanıttı.

ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft da Habitat Derneği iş birliğiyle çocuklara kodlama eğitimi verdi. Popüler video oyunu Minecraft üzerinden verilen eğitimde, algoritmanın ne olduğu ve kodlamada algoritmanın önemi, web tabanlı arayüz aracılığıyla anlatıldı. Kodlama eğitimini başarıyla tamamlayan çocuklara sertifika verildi.

Microsoft'un kodlama eğitimine katılan Arda Yalçın (13), daha önce bilişim dersinde aldığı temel kodlama bilgilerini bu etkinlikle pekiştirdiğini ifade ederek, TEKNOFEST İstanbul'da yer alan etkinliklerin ilgi çekici olduğunu söyledi.

Dev teknoloji şirketlerinin etkinlikleri, TEKNOFEST İstanbul'un son gününe kadar katılımcılara açık olacak.

Muhabir: Tolga Yanık



