Sivas'ta robotlar yarıştı

SİVAS (AA) - Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Ortaokullar Arası Robot Yarışması" düzenlendi.

Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, tarihi bir mekanda çocukların geleceğe dair hayallerini ve ümitlerini sergilemesinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Sivas Kongresi'nin 100. yılının özellikle eğitim alanında çok anlamlı şekilde kutlandığını belirten Ayhan, "Özellikle 100. yılın hissiyatını, duygularını çocuklarımızın yüreğine derk etmemiz lazım. Çünkü 100 yıl önceki ecdadımızın farkındalığı, mücadelesi, gayreti ve azmi bu genç nesillerin yüreğinde. Çocuklarımızın bilim aşkı, ülke sevdası, kimlikli, kişilikli gençler olması için hep beraber gayret gösteriyoruz." dedi.

Türkiye'de okulların fiziki altyapısının olağanüstü durumda olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Hayal kuran, üreten, nitelikli bilgi üreten çocuklarımız olmasını istiyoruz. Yeni eğitimin kodu, yeni eğitim ruhu budur. Milli Eğitim Bakanlığımız tasarı ve beceri adlı ödevlerle çocuklarımızı okullardan hayata hazırlıyor. İnşallah robot yarışmasını geleneksel hale getireceğiz. Çocuklarımız okullarda ürettiklerini teşhir edecek ve hayallerini görebilme şansımız olacak. Hayal etmeden hiçbir şey yapabilmek mümkün değil. Yeni dönemde tekrara düşerek aynı şeyi tekrarlayarak başarı elde edilemez. Dünün güneşi ile bugünün elbisesini kurutamayız. Aynı tekrarlarla dünyayı keşfetmek mümkün değil. Farklı, özgün, nitelikli işler yaparak ayakta kalabilmemiz mümkün."

Sivas Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren robotik kodlama eğitimi alma şansını yakaladığını belirterek, öğrencilerden milli atılımlara destek verecek projeler beklediklerini dile getirdi.

Yarışmaya, "Labirent çözen", "kargo taşıyan", "çizgi izleyen" ve "serbest sitil" olmak üzere 4 kategoride 182 öğrenci katıldı.

Vali Ayhan ve beraberindekiler daha sonra stantları gezerek robotları inceledi. Ayhan ve Savaşçı, robotları kullanarak futbol maçı yaptı.

Programa Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ve kurum amirleri katıldı.

Yarışmanın 13 Haziran'a kadar devam edeceği belirtildi.