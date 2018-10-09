"Siber saldırılar 500 milyar dolar civarında ekonomiye sahip"

KAYSERİ (AA) - Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, "Bir güvenlik şirketinin yaptığı pazar araştırmasına göre, 2016 yılında siber saldırılar dünyada 500 milyar dolar civarında bir ekonomiye sahip." dedi.

"Secure Day" etkinliğine katılmak için Kayseri'ye gelen Rumen güvenlik yazılımı firması Bitdefender'in Türkiye Operasyon Direktörü Akkoyunlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların bütün işlerini dijital ortamlarda yapmaya başlamasıyla hacklenme olayının artık boyut değiştirdiğini belirtti.

Dijital ortamlardaki saldırıların arttığına dikkati çeken Akkoyunlu, şunları kaydetti:

"Bu alanda saldırıların çeşitleri çok arttı. Dijital alanın ekonomisi çok büyüdü. Dünyada artık yazılmış virüslerin satışı da söz konusu. İnsanların illaki bir virüs yazarı ya da hacker olmasına gerek yok. Bu alanda 'kara pazar' dediğimiz bir alan var. Yaklaşık 500 ila bin dolar arasında para ödeyerek tanımadığı kurumları, firmaları, kişileri hacklemeye çalışan birçok insan var. Bu alanda hem dünyada hem de Türkiye'de ekonomi çok büyük."

- 500 milyar dolar bir ekonomiye sahip

"Bir güvenlik şirketinin yaptığı pazar araştırmasına göre, 2016 yılında siber saldırılar dünyada 500 milyar dolar civarında bir ekonomiye sahip" diyen Akkoyunlu, bu rakamın son yıllarda daha da arttığını ifade etti.

Türkiye'nin de dijital platformda hatırı sayılır bir aktifliğe sahip olduğunu dile getiren Akkoyunlu, şöyle konuştu:

"Son olarak bu kriptolu saldırılarda, birçok kurumun verileri şifrelenerek fidye istendi. Bitcoin üzerinden (yurt dışında) fidye isteniyor. Bin ila 3 bin avro civarında paralar talep ediliyor. Bu fidyeler bitcoinle ödeniyor, daha sonra verileri geri alınıyor. Birçok şirket bu paraları verilerini geri alabilmek için ödedi. Bitcoin, hukuksal anlamda takip edilebilir bir para birimi olmadığından şirketleri zarara uğratıyor. Bunun sadece para ödemek anlamına gelmemesi gerekiyor. Prestij kaybı da söz konusu. Bugün bankalar, kamu kuruluşları ve diğer sektörlerdeki birçok işletmenin sistemleri çalışmadığı zaman vatandaşlara hizmet verilemiyor. Genel olarak baktığımız zaman hackerlar bir taşla milyon kuş vurup daha fazla gelir elde etmek istiyor."

Kurumların siber saldırılara karşı önlem almasının tek başına yeterli olmayacağını belirten Akkoyunlu, çalışanların da bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.