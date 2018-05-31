Şarkışla'da

SİVAS (AA) - Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri tarafından "Öğretim Materyalleri" konulu sergi açıldı.

Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nevzat Balıkçıoğlu, öğretim elemanları ile öğrenciler katıldı.

Açılışı gerçekleştiren Kılıç ve beraberindekiler daha sonra sergiyi gezerek yapılan materyalleri inceledi.



Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hamdi Karakaş, sergi hakkında bilgi vererek, "Sergimizin amacı, okul öncesi ve özel eğitim öğrencilerine yönelik materyallerimizi hazırlamaktır. Bu materyaller özellikle sınıflarda öğretimi çeşitlendirmek, öğretimin daha nitelikli hale gelmesi için öğretmenler tarafından kullanılabilecek materyalleri kapsıyor." ifadelerini kullandı.

Karakaş, hazırlanan materyallerin sergiden sonra çeşitli okullardaki ana sınıflarına gönderilerek öğrencilerin kullanımına sunulacağını belirtti.