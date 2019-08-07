Rockwell Automation'ın Türkiye'deki tek yetkili distribütörü Market Otomasyon oldu

İSTANBUL (AA) - Endüstriyel otomasyon şirketi Rockwell Automation, uzun süredir iş birliği yaptığı Market Otomasyon'u Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olarak belirledi.

Dünyada 80'den fazla ülkede 23 binden fazla kişiye istihdam sağlayan Rockwell Automation, "Tek Distribütör (Limited Distributor)" modelini Türkiye'de de hayata geçirdi. Şirket, Market Otomasyon ile Türkiye'de tüm ürün gruplarına hizmet edecek tek distribütörlük anlaşmasını imzaladı.

Rockwell Automation Ülke Direktörü Ediz Eren, tek distribütörlük modelinin duyurulduğu toplantıda yaptığı konuşmada, dünyada Endüstri 4.0 konusunda en çok yatırımın Avrupa Birliği ülkelerinde yapıldığını belirterek, "Türkiye olarak Endüstri 4.0 konusunda henüz gerideyiz. Ancak bu konuda müşterilerimizde ciddi bir istek var. Biz de Rockwell Automation olarak müşterilerimize daha kaliteli teknik ve ticari hizmet desteği sağlayabilmek için globalde olduğu gibi Türkiye'de de Tek Distribütör modeline geçtik. 2009 yılından bu yana iş ortaklığımız olan Market Otomasyon, bugünden itibaren çözümlerimizin ve ürünlerimizin Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olacak." dedi.

Bu anlaşma doğrultusunda Market Otomasyon ile birlikte Marmara Bölgesi dışında özellikle Anadolu'da büyüme hedeflediklerini söyleyen Eren, "Market Otomasyon ile iş birliğimiz çerçevesinde bölge ofisi uygulamasına başlıyoruz. Bu yıl içerisinde Bursa, İstanbul ve İzmir'de satış ofisleri açılacak. 2022 yılının sonuna kadar ise Ankara, Konya ve Gaziantep illerinde de Market Otomasyon tarafından açılan satış ofisleri ile var olacağız. Hedefimiz özellikle Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde hızlı bir büyüme gerçekleştirmek." diye konuştu.

- Büyük şirketler Endüstri 3.0'ın üzerinde

Türkiye'de 800'ün üzerinde aktif müşterilerinin bulunduğunun altını çizen Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KOBİ'leri bir kenarda tutarsak sadece otomasyona baktığımızda Türkiye olarak çok iyi bir seviyedeyiz. KOBİ'ler anlamında biraz daha yolumuz var. KOBİ'lerde Endüstri 3.0'ın gerisinde olduğumuzu, büyük şirketler ise Endüstri 3.0'ın üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Avrupa'daki firmaların yüzde 73 dijital dönüşüm ekipleri kurmuş durumdalar. Biz maalesef bu konuda da gerideyiz. Bizde de bu konuda özel bir ekibin oluşturulması şart. Bu ekibin içinde IT olmalı, makinelerden, otomasyon sistemlerinden anlayan arkadaşlar olmalı, sahada çalışan üretim mühendisleri ve endüstri mühendisleri olmalı. Bize bu ekipler ile beraber gelen firmalara çok daha kolay adapte olabiliyoruz."

- Market Otomasyon çalışan sayısını 2 katına çıkaracak

Türkiye'nin ekonomisine ve sanayideki potansiyeline duydukları güvenle yatırım yapmaya karar verdiklerini ifade eden Market Otomasyon Genel Müdürü Gökhan Bozdağ, "Endüstri Otomasyon sektöründe en yeni teknolojileri müşterilerimizle buluşturuyoruz. Türkiye'nin sanayi gücüne olan güvenimizle birlikte otomasyon ihtiyaçlarının daha da artacağını öngörerek, böyle bir yatırımı hayata geçirmeye karar verdik. Bu kapsamda Rockwell Automation ile Tek Distribütörlük anlaşması yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ülke ekonomisine duyduğumuz güven ile yatırımlarımızı hızlandırarak istihdamımızı artıracağız. Bu anlaşma ile birlikte kısa süre içerisinde 30 olan çalışan sayımızı Rockwell Automation'ın da desteği ile iki katına çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

- Meslek liselerinde otomasyon eğitimi verilecek

Rockwell Automation'ın otomasyon alanındaki know-how'ını Türkiye'yle paylaşmak istediklerini belirten Bozdağ, "Bu anlaşma kapsamında Rockwell Automation ile birlikte birçok önemli çalışmayı da başlatıyoruz. Ülke ekonomimize katkı sağlamak için en önemli konularımızın başında sektördeki kalifiye eleman eksikliğini gidermek yer alıyor. Bu kapsamda eylül ayı itibarıyla Rockwell Automation ile müşterilerimize yönelik 'Dijital Dönüşüm' başlıklı seminerler ve teknik eğitimler düzenlemeye başlayacağız. Bununla birlikte tüm bilgi birikimimizi aktarmak için pilot okullar belirledik. İnönü Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne deney setleri verdik. Öncelikle öğretmenlerimize otomasyon eğitimi vereceğiz." dedi. Bu arada, Rockwell Automation, 2013 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi'nde hayata geçirdiği Endüstriyel Otomasyon ve Hareket Kontrolü Laboratuvarı'nda öğrencilerin eğitimine destek olmaya devam ediyor.