KONYA (AA) - ANIL KURU - Konya'da, "AkınRobotics" fabrikasında prototipi tamamlanan "AkınRobotics At" (ARAT), yük taşıma, arazide arama kurtarma çalışmaları ve ulaşım gibi amaçlarla kullanılabilecek.



İnsansı robotların dezavantajları düşünülerek arazi şartlarına uygun ve dört ayaklı tasarlanan "ARAT"ın 12 eklem noktası bulunuyor.



Tamamen yerli yazılımlarla çalışan robot, yapay zeka ve görüntü işleme yazılımına sahip. Ayrıca ARAT, derin öğrenme sistemi sayesinde insanları tanıyor, öğrendiği bilgileri yorumluyor, yaş ve cinsiyet analizi yapabiliyor.



Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ARAT'ın tamamen yerli malzeme ve yazılımla geliştirildiğini söyledi.



Üzerinde bulunan kontrol yazılımları sayesinde ARAT'ın birçok zorlu görevi yerine getirebileceğini vurgulayan Akın, şöyle devam etti:



"Yeri geldiği zaman ivme ve hız kontrolü yapabilmek için kontrol yazılımları geliştiriyoruz. Kontrol yazılımları, sistemin senkronize şekilde çalışmasını sağlıyor, aynı zamanda sensörlerden aldığı bilgileri yorumlayabiliyor. Buna, atanacak göreve göre kullanılan bir tür yapay zeka diyebiliriz ayrıca ARAT'ın yazılımı tamamen kendi ekibimiz tarafından geliştirildi."



- "Her türlü arazi koşuluna uyumlu"



Akın, ARAT'ı tasarlarken tamamen araziye uyumlu olmasını, dengeyi çok rahat sağlayabilmesi, koşabilmesi ve aynı zamanda yük taşıyabilmesini sağlamaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"ARAT, 4 ayağı ile arazi robotu olarak geliştirildi ve her türlü arazi koşuluna uyumlu olacak şekilde tasarlandı. Yük taşıma özelliğine de sahip olan ARAT, arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılabilecek. Üzerindeki yapay zeka sistemi sayesinde, gittiği yerin konumunu bilme, bu konumdan çeşitli bilgileri merkeze iletme gibi farklı görevlerde kullanılabilir. Üzerine koyacağımız çeşitli donanımlarla, sensörlerle farklı görevler de alabilir. Bir arazinin haritasını çıkarmak, arazide kaybolan bir şeyi bulmak, metal tarama görevleri yapabilir. Lityum iyon pil teknolojisi sayesinde çok gelişmiş pil ömrüne sahip. Araziye uyumu arttırmak için üzerine güneş panelleri de koymayı düşünüyoruz. Güneş panellerini gerekli olduğu zamanlarda kullanarak uzun süre arazide çalışabilecek."

- Gelişmiş gözlem yeteneğine sahip



ARAT'ın motordan oluşan boyun yapısı sayesinde gelişmiş bir gözlem yeteneğine sahip olduğunu anlatan Akın, "Stereo vision kamera vasıtasıyla derinlik algılayabilme özelliğine sahip. Çevresinden gelen sesin yönünü tayin ederek, o yöne doğru yönelebilme, önüne çıkabilecek engellerden uzaklaşma ya da engelleri aşabilmek için strateji geliştirme özelliği mevcut. Algılama sistemi ile sesli komutları algılayabiliyor, komutlara karşılık vererek iletişim kurabiliyor." diye konuştu.



Robot atın yerli imkanlarla tasarlandığına dikkati çeken Akın, "Çok kısa bir süre sonra ARAT, gelişimi tamamlanarak insanlığın hizmetine sunulmuş olacak. Bu ve diğer robotlarımızı daha da geliştirebilmek adına çalışmalarımız hızla devam ediyor." ifadelerini kullandı.