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Protezleri önce kendileri denedi

- Protez ve Ortez Programı öğrencileri, engelli farkındalığına dikkati çekmek için protez ve ortezleri yarım gün kendileri kullandı

28 Şubat 2018 Çarşamba 17:27
Protezleri önce kendileri denedi
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ANKARA (AA) - Protez ve Ortez Programı öğrencileri, engelli farkındalığına dikkati çekmek için protez ve ortezleri yarım gün kendileri kullandı.

Ankara Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Protez ve Ortez Programı öğrencileri, protezleri takarak yarım gün boyunca üniversite bahçesinde dolaştı, engellilerin yaşadığı sıkıntıları öğrenmeye çalıştı.

- Yürüyüş biçimi tümüyle değişti

Empati grubunu oluşturan öğrenciler, bacaklarını kullanamayan kişileri canlandırırken, kullandıkları uzun yürüme ortezleri ile dizlerini ve ayaklarını hareket ettiremediklerini ve bu durumun, alıştıkları yürüyüş biçimini tümüyle değiştirdiğini ifade etti. Bu sırada öğrenciler, oturup kalkarken zor anlar yaşadı.

- Elleri olmadan yardıma muhtaç oldular

Her iki elini kullanamayan kişileri canlandıran öğrenciler, yarım gün boyunca kullandıkları omuz, dirsek, bilek ve el ortezleri ile günlük rutin işlerinde başkasına bağımlı hareket etmek zorunda kaldıklarını ifade ettiler. Tekerlekli sandalyeye bağımlı engelliyi ve yakınını canlandıran öğrenciler ise yerleşke içinde tekerlekli sandalye ile dolaşırken özellikle rampa çıkışlarında oldukça zorlandı.

- Hiç kolay olmadı

Görme engelli rolünü üstlenen öğrenciler de yarım gün karanlık bir dünyada çevredeki engelleri algılamaya çalıştı.

Diz seviyesinden bacağı olmayan kişiyi canlandıran öğrenciler, protezi başlangıçta kolay kullanabileceklerini düşündüklerini ancak diz kontrolünün zannettikleri gibi kolay ve pratik olmadığını, birçok kez düşme tehlikesi atlattıklarını belirtti.

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Ankara ÜniversitesÖğrencilerProtez Ve Ortez ProgramıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
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