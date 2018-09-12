Öğrencilerden yük taşıyan roket

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Roket Takımı tarafından 4 kilogram yük taşıyabilen, bin 500 metre yüksekliğe çıkıp gövde ve yükü güvenli şekilde yere indirebilen "Temren" isimli roket tasarlandı.

Ekip, Anadolu Ajansı'nın (AA) iletişim destekçisi olduğu, Aselsan, Baykar, İGA, İsbak, Roketsan, TAI, THY, TÜBİTAK ve TÜRKSAT gibi kurumların desteğiyle 20-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Teknofest İstanbul'da "alçak irtifa" kategorisinde yarışacak.

Eski Türkçe'de "ok ucu" anlamına gelen "Temren" roketi, "burun konisi", "faydalı yük ve paraşüt bölümü" ile "uçuş bilgisayarı ve motor bölümü" olmak üzere 3 temel gövdeden oluşuyor.

"Projenin ülkemiz için büyük önemi var"

KBÜ Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Raif Bayır, gazetecilere yaptığı açıklamada, roketi Teknofest İstanbul için hazırladıklarını söyledi.

Roketin 4 kilogram yükle bin 500 metre yüksekliğe çıkacağını ifade eden Bayır, "O yüksekliğe çıktıktan sonra paraşütlerini açarak hem faydalı yükünü hem de kendine hiçbir zarar vermeden yere indirmesi için gerekli devreleri ve mekanik sistemleri arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Bu projenin ülkemiz ve üniversitemiz açısından çok büyük önemi var. Projeyi Cumhurbaşkanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız ve Milli Savunma Müsteşarlığımız desteklemekte ve öğrencilerimizi, mühendislerimizi savunma sanayisine yönelik projeler geliştirmeye katkı sağlamaktadır. Projenin yaklaşık 10 aylık çalışması var ama fiziki çalışması 5 aydır, devam ediyor. Ekibimiz 8 kişiden oluşuyor." diye konuştu.

"Türkiye'nin uzay teknolojilerinde daha güçlü olması için çalışıyoruz"

Takım kaptanı olan mekatronik mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Abdullah Özdurmaz da roket merakının uzaya olan ilgisinden geldiğini belirtti.

Uzay sektöründe ülkedeki açığı kapatabilmek adına çalışma yaptığını aktaran Özdurmaz, şöyle devam etti:

"Sürecin yüzde 95'i sadece tasarım ve testlerden oluştu. Güzel bir ürün çıkarmayı başardık. Mühendislerin ve jüri üyelerinin gözü önünde bütün yapısalları montajlayacağız, kendileri inceleyecekler. Uygun gördüklerinde, bize uçuş izni verdikleri zaman roketimizi rampaya koyup fırlatacağız. Yaptığımız yazılımsal çalışmalarda, mekanik testlerde sistemimizi kurtarıyoruz. Bu motorları biz şahsen temin edemiyoruz. Roketsan ücret beklemeden karşıladı. Tek atış hakkımız olacak. Test ve tasarım süreci uzun sürüyor."

Özdurmaz, simülasyon değerlerinde roketin saatte 670 kilometre hıza çıktığını, bunun da bir insana ciddi zarar verebileceği için atışın güvenli bir alanda yapıldığını kaydetti.

Roketin yazılım ve elektronik haberleşme kısmında çalışan Mekatronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Hakan Tambuğa ise sistemin başarılı şekilde çalıştığını ifade etti.

Tambuğa, Türkiye'nin uzay teknolojilerinde daha güçlü olması için çalıştıklarını anlattı.

Muhabir: Ersin Turan