NASA Juno'nun faaliyet süresini uzattı

WASHINGTON / ANKARA (AA) - NASA'dan yapılan açıklamada, keşif görevini Şubat 2018'de noktalaması öngörülen uydunun 41 ay daha yörüngede kalacağı belirtildi.

Açıklamada, Juno'nun normal şartlarda Jüpiter çevresinde 14 günde tamamlaması planlanan yörünge yolculuklarının yakıt vanalarındaki bir arıza nedeniyle 53 günde bitirebildiği, bu sebeple uydunun başta hedeflenen bilimsel verileri toplayabilmesi için ilave süreye ihtiyaç duyacağı ifade edildi.

NASA, Juno misyonu için 2022 yılına kadar mali kaynak ayırmayı planlanıyor. Ana operasyonların Temmuz 2021'de sonlandırılmasının ardından veri analizleri ve misyon değerlendirme çalışmalarının 2022 başlarına dek süreceği öngörülüyor.

NASA'nın 2011'de uzaya fırlattığı Juno uydusu, Temmuz 2016'da Jüpiter'e vardığından bu yana gezegen yörüngesinde keşif faaliyetlerini sürdürüyor.

Muhabir: Emre Aytekin