Kayseri Bilim Merkezi 300 bin kişiyi ağırladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yaptırılan Kayseri Bilim Merkezi 2 yılda 300 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, içinde deprem simülatörü, kasırga deneyimi, G-kuvveti bisikleti, keşif kulesi, su döngüsü, ses tüpü, karınca kolonisi, şimşek makinesi, mikro canlılar dünyası gibi alanların bulunduğu Kayseri Bilim Merkezi, 2016 yılında Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından 52 milyon liralık yatırımla kuruldu.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde 50 bin metrekare açık, 10 bin metrekare kapalı alanda kurulan merkezi son 2 yılda 300 bin kişi ziyaret etti.

Sergi alanlarının yanı sıra bilim şenliği, yaz bilim kampları, astronomi okulu, astronomi bilim kampı, öğretmenlere yönelik eğitim çalışmaları ve hafta sonu atölyeleri gibi pek çok etkinlik gerçekleştiren bilim merkezinde eğitim amaçlı çok sayıda film gösterimi de gerçekleştirildi.